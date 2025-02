Üşenme, erteleme ve asla vazgeçme…

Takip Et

TUNÇ DİPTAŞ

New York’un hareketli sokaklarında, bir toplantıdan çıkıp diğerine yetişmeye çalışan Gary Vaynerchuk, kırmızı ışıkta durduğunda arabasının yanına bir hayranı yaklaştı. Hayranının gözlerinde tereddüt vardı, ama sorusunu sormaktan çekinmedi:

“Bugün kendimi iyi hissetmiyorum. Beni motive edecek bir sözün var mı?”

Gary’nin cevabı alışılmışın dışındaydı. Hiç düşünmeden, sakin ama net bir şekilde söyledi:

“Bir gün öleceksin.”

Hayranı bir an donakaldı. Böyle bir yanıt beklemiyordu. Birkaç saniye sonra gözlerinde bir kıvılcım belirdi ve kendi kendine şöyle mırıldandı:

“Yani… Hayallerime ulaşmak için bir an önce bir şeyler yapmalıyım.”

Bu sahne, Gary’nin arabada bulunan yardımcısının elindeki telefonu kullanması sayesinde kameralara yansımıştı ve sosyal medyada hızla yayıldı.

Amerikalı milyarder iş insanı, girişimci ve internet fenomeni Gary Vaynerchuk, bu sözleriyle ölümü bir korku unsuru olarak değil, bir uyarıcı olarak görmemiz gerektiğini vurguluyordu. Ona göre, bir gün öleceğini bilmek, korkutucu değil; tam tersine, harekete geçmek için en güçlü motivasyon kaynağıydı. Bu farkındalık, insanı ertelemekten kurtarıyor ve hayatı dolu dolu yaşamak için cesaret veriyordu.

Gary Vaynerchuk’un hikâyesi, babasının küçük şarap dükkânının başına geçmesiyle başladı. Ancak o, bu dükkânı dört duvar arasında sıkışmış bir işletme olarak görmedi. Sosyal medyanın gücünü fark etti ve YouTube’da her gün videolar yayınlayarak şarap kültürünü milyonlara ulaştırdı. Kısa sürede geniş bir kitle edindi ve bu dijital hamle satışları patlattı. Asıl büyük sıçramasını ise 2008’de yaptı: Facebook, Snapchat ve Twitter gibi platformlara erken yatırım yaparak milyon dolarlık bir servetin temellerini attı.

Bütün bunları başardıktan sonra, ilk kitabını yayımlayan Gary Vaynerchuk, başarısının temel taşlarını bu kitapta şu sözlerle özetledi:

Başkalarının sesi, kendi iç sesinizden daha güçlü olmamalıdır.

İnsanlar genelde başkalarının ne düşündüğünü fazla önemseyerek kendi yolundan sapar. Oysa gerçek tatmin, toplumun onayını almakta değil, kendi doğrularınla yaşamaktadır. Kalbinin sesini dinlemeli ve onu takip edecek cesareti göstermelisin.

Pozitif olun ve tutkularınızın peşinden gidin.

Hangi yolda olursanız olun, tutku insanları etkiler ve kapıları açar. Negatiflik sizi yavaşlatır, pozitiflik ise ileri taşır. Hayallerinizi gerçekleştirmek için önce kendinize inanmanız gerekir. Mükemmel anı beklemeyin.

Bir değişiklik yapmayı planlıyorsanız, bunu “bir gün” değil,“bugün” yapın. Konfor alanınızın dışına çıkmadan gerçek bir dönüşüm yaşayamazsınız. Harekete geçmek için en iyi zaman içinde bulunduğumuz andır. Kendinizi tanıyın.

Hangi durumlarda zorlandığınızı, nelerden ilham aldığınızı, güçlü ve zayıf yönlerinizi bilin. Kendini tanımayan biri, yanlış yollara sapmaktan kaçamaz. Hayatta ilerlemek istiyorsanız, önce kim olduğunuzu keşfetmelisiniz.

Hafta sonlarının özlemiyle yanıp tutuşan, pazartesi gününe depresyonla başlayıp cuma gününü iple çeken, her sabaha kalbinde anlamsız bir boşluk hissiyle uyanan, her akşam aynı can sıkıntısıyla eve giren, sorunlara takılıp büyük fırsatları kaçıran ve tutkularını güvenli limanlar uğruna feda edenler için Gary Vaynerchuk’un sözleri oldukça anlamlı.

Levent’te bulunan Zincirlikuyu Mezarlığı'nın girişinde yer alan "Her canlı ölümü tadacaktır" ifadesi de aslında ölümün kaçınılmazlığını hatırlatarak içinde bulunduğumuz anın değerini bize vurgular.

İnsan hayatın çok kısa olduğunu unutmamalı... İlerlemek için ertelemelerin değil cesur adımların, geçmişin değil bugünün önemli olduğunu bilmeli.