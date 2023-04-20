Ve Yasin: Seçim şarkısı yapmam

Ece ULUSUM

Sizin parça keşif süreciniz nasıl oluyor?

Her müzisyen arkadaşımda olduğu gibi global isimleri dinleyip onların kültürünü öğrenmeye çalıştık. Zamanla onları görüp sonra kendi kültürüne bakınca bizim kültürümüzün deniz derya olduğunu fark ediyorsunuz. O kültüre dalınca muhteşem şeyler karşınıza çıkıyor, daha az bilinen çalışmaları göz önüne çıkarmaya çalışıyoruz.

Konserlerinize yeni şovlar eklemeyi planlıyorsunuz?

Bizim projemizin en büyük özelliği doğaçlama. Birçok müzisyeni sahnemizde ağırlıyoruz. Yeni şovumuz organik büyümeye müsait. O yüzden böyle devam.

Seçim şarkısı teklifi gelse kabul eder misiniz?

Şahsen benim siyasetle bir işim yok. Benim işim tamamen müzik yapmak. Bir propaganda malzemesi olarak kullanılması hoşuma gitmez. Kimseye bu anlamda kefil de olmak istemem. Ben Fenerbahçe’nin dombra marşını yapmıştım, Türkiye’de kimse yapmamıştı. Bu marşı bir siyasi parti kendine uyarladı. Ardından Ak Parti kendine seçim şarkısı yaptı. Ondan sonra seçime yönelik uyarlanabilecek bir şarkı da yapmamaya karar verdim. Başka bir ModeXL parçamızı da izinsiz kullanmıştı bir parti. Seçim şarkısı yapamam. Atatürk’e yaparım, o hariç.

Geleceğe dair beklentiniz nedir?

Bu yıl Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı. Sıfırlayıp başlasak çok güzel olur. Değişim önemli. Değişime açık olmamız gerekiyor. Değişmek ve değiştirmek heyecanlandırıyor.

Yapay zekayı müzik üretiminize dahil etmeyi planlıyor musunuz?

Dahil etmeyi düşünüyorum. Instagram çıktığı zaman fotoğrafçılar işini yapmaya devam etti. Arada kaybolan arkadaşlar oldu elbet. Onlar ayak uyduramayanlar. Yapay zeka ile müzik teknolojisi de çok değişecek. Biz de kitlesi yanında olmaya devam eden ve müzik yapan insanlar olacağız.

Spotify’da 30 milyonun üzerinde 1 kere bile dinlenmemiş şarkılar var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yani YouTube’da da hiç izlenmemiş bir dünya video var ya da ne bileyim, dünyada hâlâ ayak basılmamış ormanlık alanlar var. Bu da onun gibi bir şey. Çok dinlenen şeyler iyi mi ki? Belki hatıralar yükleyen vardır ortalıkta şarkısını sır gibi saklıyor! (Gülüyor.)