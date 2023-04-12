Şebnem TURHAN

Evet, yanlış okumadınız, vegan kahvaltılık sandviçleri bulmak için Starbucks tam 1 milyar dolarlık yapay zeka yatırımı yaptı. Seattle merkezli küresel kahve devi Starbucks, San Francisco merkezli yapay zeka araştırma laboratuvarı SnackGPT ile “Starbucks için vegan bir sandviçin oluşturulmasına yardım için, trilyonlarca makine güdümlü hesaplamadan yararlanmak” adına ortaklığını ilan etti.

Starbucks Kurucusu Howard Schultz yaptığı açıklamada, “Bu, üstlenmekten gurur duyduğumuz iddialı, çığır açan bir birliktelik. Bu gizemi çözmek yıllar alabilir ve daha önce hiç görülmemiş bir girişim. Ve bu sayede Amerika’da kahve dükkanında sunulan vegan kahvaltı sandviçlerinde öncü olacağız” dedi.

Diğer kahve zincirlerinden Peets, Philz Coffee, 7-Eleven, Alpha Foods ve Field Roast, son yıllarda kafelerinde ve perakende satış yerlerine tamamen vegan kahvaltı sandviçlerini satışa sunmuş durumda. Piyasadaki mevcut başarılı vegan kahvaltı seçeneklerine rağmen Starbucks, yapay zekayı kullanımının ayrıntıları konusunda sessiz kaldı. Şirketin Kuzey Amerika Menü ve Ürün İnovasyonu Başkanı Smitty Werbenjagermanjensen, “Söyleyebileceğim tek şey, yapay zeka sisteminin tatlar ve dokuların optimum kombinasyonunun yanı sıra mükemmel pişirme süresi ve sıcaklığını belirlemek için kullanılacağıdır” diye konuştu.

TEKERLEĞİ YENİDEN Mİ KEŞFEDİYOR?

Starbucks’ın, yapay zeka kullanacağını duyurması, halihazırda çözülmüş bir sorunu çözmek için yapay zekaya milyar dolarlık bir yatırım yapılması endüstri ana listlerinin kafalarını karıştırdı. Just Egg’in maş fasulyesi bazlı yumurta köftesi, Impossible Foods’un kahvaltı sosisi ve Daiya’nın yeni fermente edilmiş, ekstra esnek peyniri kahvaltı seçeneklerinde yer alıyor.

Norweigan araştırma şirketi NumbrNavigtr’den Kıdemli Pazar Analisti Heïheï Håuhaughson, “Starbucks’ın burada neyi başarmaya çalıştığından emin değilim. Bu, zaten mükemmel derecede iyi tekerlekler varken tekerleği yeniden icat etmeye çalışmak gibi” dedi. Karışıklığa rağmen, Starbucks yapay zeka yatırımına inancını sürdürüyor ve Vegnews’e bilgi veren şirket yetkilileri “Mevcut vegan kahvaltı sandviçlerinden bile daha vegan olan” bir sandviç yaratmaya kararlı olduklarını belirtti.

Werbenjagermanjensen, bunu yapabileceklerini bildiklerini ve yapay zeka tarafından oluşturulan vegan kahvaltı sandviçlerinin ilk araştırma ve geliştirme turunun bu yılın başlarında gerçekleştiğini ve büyük bir başarı elde ettiğini açıkladı. Werbenjagermanjensen “Kesinlikle lezzetli görünüyorlardı, ama şimdi sıra zor kısma geldi, onları gerçekten yapmak” dedi.

EK ÜCRET UYGULANACAK

Öte yandan Starbucks’ın Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Penelope Pinn-Schurr, VegNews’e yaptığı açıklamada şirketin yeni bitki bazlı kahvaltı sandviçi tüketicilere ulaştığında ekstra 16 dolar talep edeceğini ve bunun da fiyatı tahmini 21 dolara çıkaracağını belirtti. Pinn-Schurr, ek ücretin nedenleri olarak yüksek araştırma ve geliştirme maliyetlerinin yanı sıra yüksek kaliteli vegan içeriklerin tedarik edilmesini gösterdi. Bu abartılı fiyatın alabileceği tepkinin farkında olan şirket, yeni vegan kahvaltılık sandviçlerinin büyük porsiyonlu ve ödenen fiyatın karşılığını verecek şekilde geliştireceğini dile getirdi.