Vegan soğuk kahveyi İngiltere’ye tanıtacak

ÖZGE YAVUZ

Yerli bitkisel süt markası Nilky, yenilikçi ürünleriyle vegan pazarını büyütmeye devam ediyor. Sütlerin yanı sıra geçtiğimiz aylarda Türkiye’deki ilk fermente bitkisel yoğurdu piyasaya sunan ve yoğun bir ilgiyle karşılaşan marka, 2025 için de ürün çalışmalarına devam ediyor. Nilky Kurucu Ortağı Caner Peltekçi, dünyanın dört bir yanındaki gıda fuarlarına katılarak, vegan ürünlerin ihracatının da yolunu açıyor. Nilky Wake isimli vegan soğuk kahveyi 2025’te İngiltere’de tanıtacaklarını açıklayan Peltekçi ile vegan pazarı üzerine…

Türkiye’de vegan pazarı ne durumda?

Vegan pazarı her sene üzerine koyarak devam ediyor. Bu büyümeyi sağlayan en büyük etkenlerden ilki, bitkisel bazlı beslenmenin artık 7’den 77’ye herkes tarafından bir trend değil sağlıklı hayat biçimi olarak benimsenmesi. Müşterilerimizle çeşitli etkinliklerde bir araya geliyoruz, aralarında lise öğrencilerinden tutun torun sahibi kişileri görmek müşteri çeşitliliğini gözler önüne seriyor. Ayrıca bu gelen yeni talebe karşı hem yerli hem yabancı yeni ve inovatif ürünleri raflarda görmek, büyümeyi destekleyen diğer etkenlerden…



Yeni ürünler piyasaya sundunuz son dönemde. Bunlardan biri yoğurttu. Nasıl gidiyor orada satışlar?

Nilky Probiyo ürünümüz bizim de beklentilerimizin üzerinde bir satış performansı gösterdi. Bir ara hatta stok bulunduramadık bu yoğunluktan ötürü. Biz Probiyo ürünümüzden çok memnunuz, müşterilerimizden çok güzel dönüşler alıyoruz.





Ürünleriniz içinde satış payı en yüksek olanları hangileri?

Badem, Şekersiz Badem ve Yulaf çeşitlerimiz en popüler olanlar süt kategorisinde. Probiyo da her geçen ay satış rekorları kırmaya devam ediyor.



Yeni ürünler gelecek mi 2025’te?

Mevcut ürünlerimizi çeşitlendirmek önceliğimiz. Şu an ortağım Emre Ar-Ge departmanı ile hem yoğurt hem süt kategorilerinde yeni ve inovatif ne gibi ürünler geliştirebileceğimize dair çalışmalar yapıyorlar. Müşterilerimize 2025’te güzel sürprizler yapmak için heyecanlıyız.



İhracat yapıyor musunuz?

BAE, Lübnan, Singapur, Malta, Kıbrıs, Kuveyt ve Suudi Arabistan başta olmak üzere 10’dan fazla ülkeye sevkiyatlarımız devam ediyor. Geçen hafta Paris’teki SIAL fuarına katılım sağladık. Özellikle Orta Doğu ve Asya, Kuzey Afrika ve Balkan bölgeleri ağırlıklı olmak üzere ihracata çok önem veriyoruz. Kahve ürünümüz Nilky Wake ihracat potansiyeli çok yüksek bir ürün. 2025’te İngiltere’de lansmanına hazırlanıyoruz.



İç pazarda satış kanallarınızda artış var mı? Yeni kanallar eklenecek mi?

İç pazarda artık tüm ürün kategorimizle tüm ulusal zincirlerde yerimizi aldık, yerel zincirlerde de listelenmeye başlıyoruz. Her şehirden ulaşılabiliriz şu an. Bitkisel süt satılan her yerde Nilky bulabilir müşterilerimiz. İnşallah yakın zamanda kategorinin büyümesiyle daha da bulunur olacağız.