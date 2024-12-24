Verimli çalışmak için 1 dakika mola

TUNÇ DİPTAŞ

Bugünün dünyasında üretkenlik, sürekli meşgul olmak ve durmaksızın çalışmakla eş anlamlı hale geldi. İngilizce ‘business’ kelimesinin kökeninin "meşgul" anlamına gelen "busy" sözcüğüne dayanması, bu algının ne kadar derin köklere sahip olduğunu gösteriyor. Ancak daha fazla çalışmak, gerçekten daha fazla üretmek mi demek?

Koçluk yaptığım yöneticiler sık sık şu soruyu sorar: “Çalışanlarımızın daha fazla çalışmasını nasıl sağlayabiliriz?” Bu soruya eski ama güzel bir hikâye ile cevap veririm:

Tom, beş yıldır aynı firmada odun keserek geçimini sağlayan bir işçiydi. Her sabah erkenden kalkar, baltasını alır ve ailesine daha iyi bir hayat sunabilmek için ormana giderdi. Ancak yıllar geçtikçe hayalleri tükenmeye başladı; maaşı artmıyor, emeği yeterince takdir edilmiyordu.

Bir gün firmaya Jack adında başka bir oduncu alındı. Jack de en az Tom kadar azimli ve çalışkandı. Ancak bir yılın sonunda Jack’in maaşına zam yapılmıştı. Bu durum Tom’un moralini bozdu ve patronunun kapısını çaldı.

“Beş yıldır burada çalışıyorum. Neden Jack benden daha fazla maaş alıyor?” diye sordu. Patronun yanıtı kısaydı: “Çünkü Jack daha fazla odun kesiyor.”

Tom, rekabetin ateşiyle daha fazla çalışmaya karar verdi. Sabahları daha erken kalkıyor, akşam geç saatlere kadar durmadan çalışıyordu. Ama bir yılın sonunda Jack daha fazla üretim yapıyordu. Sonunda Tom, dayanamayıp Jack’e bu başarısının sırrını sordu. Jack’in yanıtı ise şaşırtıcıydı:

“Her saat başı dinleniyorum. Her günün sonunda da kendime zaman ayırıyorum ve baltamı biliyorum.”

Yöneticilerin asıl yapması gereken çalışanları daha çok çalışmaya ikna etmek yerine onların daha verimli çalışmalarına yönelik yollar aramaktır.

Sürekli çalışma kültürü, çalışanları tükenme noktasına getiriyor. Uzun vadede bu durum, yalnızca bireylerin değil, şirketlerin de verimliliğini düşürüyor. Çalışanlar hayatlarını sorgulamaya başlıyor, iş yerindeki memnuniyetsizlik adeta bir hastalık gibi yayılıyor.

İnsan bir makine gibi sürekli çalışamaz. Daha verimli çalışabilmesi için daha fazla dinlenmesi ve kendine zaman ayırması gerekiyor. Jack ve Tom’un hikayesinde olduğu gibi, belli aralıklarla dinlenmek ve günün sonunda kendimize zaman ayırarak becerilerimizi keskinleştirmek, başarı için vazgeçilmezdir.

VERİMLİ ÇALIŞMA İÇİN 3 ÖNERİ

Kısa molalar verin

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, gün içerisinde verilen kısa molalar beynin rahatlamasını sağlıyor ve performansı artırıyor. Bir aktiviteden diğerine geçerken vereceğiniz sadece bir dakikalık mola odaklanmanızı artırıyor ve enerjik kalmanızı sağlıyor. Bu bir dakikada gözlerinizi kapatıp derin bir nefes alın. Geçen zamanda yaptıklarınız için kendinizi takdir edin, elde ettikleriniz için şükredin. Ardından, bir sonraki aktivite için en iyi sonucu alacağınız hayalini kurun.

Hayır demeyi öğrenin

Enerjinizi ne için kullandığınıza dikkat edin. Amacınıza hizmet etmeyen şeylere “hayır” diyebilme cesaretini gösterin. Warren Buffet’ın dediği gibi: “Başarılı ve çok başarılı insanlar arasındaki en büyük fark, çok başarılı insanların amaçlarına hizmet etmeyen her şeye hayır diyebilme cesaretidir.”

Uykuyu önceliklendirin

Uyku sürenizi artırdığınızda hafızanızın daha iyi olduğunu, duygularınızı daha iyi kontrol edebileceğinizi ve daha verimli çalışabileceğinizi göreceksiniz.

Sözün özü, performansınızı artırmak istiyorsanız mola vermekten çekinmeyin. Baltanızı bilemek için durup dinlenmeye ayıracağınız bir dakika, size daha verimli bir çalışma temposunun kapılarını açacaktır.

Verimli bir hafta dileğiyle.