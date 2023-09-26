Verimlilik artıran 12 yapay zeka aracı

Erdal Kaplanseren

İş hayatımızda veya özel yaşantımızda büyük bir dönüşümler yaratmaya devam eden Yapay Zeka, henüz emekleme aşamasında sayılsa da şimdiden önemli avantajlar yaratmış durumda. Teknoloji devlerinin Yapay Zeka tabanlı ürünlerle sektöre yön verdiği bu dönemde, işlerinizi daha verimli ve pratik hale getirecek, az bilinen 12 Yapay Zeka aracını sizler için derledik. Yazı, görsel ve video oluşturmaktan toplantı planlamaya, sunumlarınızı renklendirecek slaytlar üretmekten gramer kontrolüne kadar birçok farklı alanda size yardımcı olacak bu araçlarla tanışmanızın zamanı geldi.

Yazılı belgelerinizi daha iyi yapılandırmak için hataları ortadan kaldıran bir yeniden yazma aracı olan Quillbot, gramer ve intihal kontrolünün yanı sıra, çalışmanızı kolayca alıntılamak için bir alıntı üretici gibi özelliklere sahip.

Blog, sosyal medya, reklam ve e-posta içeriği üretmek konusunda kullanıcılara yardımcı olan Copy.ai, 90’dan fazla aracıyla kişiselleştirilmiş e-posta kopyaları oluşturabiliyor ve pazarlama ekibinin verimliliğini artırabiliyor.

Daha net ve yüksek hassasiyette cümleler kurmanız için bir yazma asistanı olan Wordtune, sizin için cümleleri yeniden ifade etmekle ve eşanlamlılar önermekle kalmıyor, ayrıca dil bilgisi ve yazım hatalarını da düzeltiyor.

Metni video içeriğine dönüştürmeye yardımcı olan Synthesia, 140'tan fazla yapay zeka avatarı ile seslendirme sanatçısı ya da prodüksiyon ekipmanı olmadan video oluşturma imkanı sunuyor.

Farklı içerik türleri oluşturabilen bir AI platformu olarak Jasper, özellikle markaların dillerini öğrenip uyarlayabiliyor ve kullanıcının iş, ürün ve hedef kitle detaylarına dayalı içerik üretebiliyor.

Sunum hazırlamak isteyen profesyonellere yönelik olarak AI destekli tasarım ile akıllı slaytlar sunan Beautiful.ai’a kendi içeriklerinizi ekleyebilir ve otomatik slaytlar oluşturabilirsiniz.

Adobe’nin yeni bir aracı olan Adobe Sensei, görseller üzerinde yaratıcılığı geliştirmek için makine öğrenimi ve yapay zeka kullanıyor. Özellikle görsel düzenleme ve belge yönetiminde yardımcı olabilir.

Online toplantılar için yaygın olarak kullanılan Zoom’un bir eklentisi olan ve satış çağrılarındaki verimliliği artırmak için tasarlanmış olan Zoom IQ, post-toplantı analizi ve analitik özellikleriyle yardıma koşuyor.

Toplantı ve randevuları planlama karmaşasını çözmeye yardımcı olan Xemply, sanal asistanınız olarak hizmet ediyor ve toplantılar sırasında tartışılan konuları ve eylemleri özetliyor.

Öğrenci ve araştırmacılar için bir AI araştırma ve özetleme aracı olan Genei’yi akademik ve profesyonel içerik yazımı için kullanabilirsiniz. Anahtar bilgileri çıkarmak için bu araç, makalelere ve araştırma makalelerine göz atmaya yardımcı oluyor.

Belgeleri analiz ederek sadece gerekli verileri çıkaran ve otomatik veri girişi sürecini otomatize eden bir araç olarak Nanonet; faturalar veya makbuz gibi evraktan veri yakalamak için entegre bir OCR'ye sahip.