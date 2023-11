Viking rüyası: Zenvo Aurora

Takip Et

Okan ALTAN

‘Spor otomobil dediğimiz araç, atmosferik içten yanmalıysa keyif verir’ diye iddia etmeye devam ediyoruz. Hatta SuperSport seviyelerine çıkılırken SuperCharger veya Turbo eklenmesine de razıyız. Fakat daha da ötede HyperCar zirvesinde hibrit yani elektrik motor desteğinin olmak zorunda olduğuna karşı gelemiyoruz. Her ne kadar tam elektrikliler ile hiper performansta her gün yeni ufuklar keşfediliyor olsa da ‘gerçek otomobil’lerde motor devir ve egzost sesi olmamasına henüz kimse tam olarak hazır değil… Elektromobilite paralelde gelişe dursun, biz en yeni mekanik canavarı selamlayalım…

Sizlere geçtiğimiz yıl Danimarkalı SuperSport otomobil üreticisi Zenvo’nun TSR-S modelini anlatmıştım. 1.194 beygir gücüyle bir gerçek hiper otomobil olarak geçmişindeki TS1 GT ve arka kanadını virajlara göre eğen TRS modellerini bile sollamış olan Zenvo, kurucusu Troels Vollertsen’in sözleriyle, müşterilerini kendi seçen bir marka… TSR GT modeliyle IQ denilen akıllı minimum/maksimum ayarla teknolojilerini otomotivdeki yeniliklerle sürekli güncellediğini kanıtlamıştı. Fakat Præstø’daki üretimden bu sefer ‘tuning’ ya da modifiye edilmiş bir yeni model değil, markanın ikinci dönemini başlatacak, sıfırdan tasarlanmış Aurora çıkıyor.

Şimdiye kadar üretilmiş en hafif ve en güçlü Zenvo modeli olacak olan Aurora, iki farklı karakterde Agil ve Tur versiyonlarıyla eş zamanlı olarak piyasaya sürülecek. Her iki model de, ünlü ‘form, işlevi takip eder’ tasarım anlayışından ilham alınarak baş tasarımcı Christian Brandt tarafından hazırlanmış.

Mahle Powertrain tarafından geliştirilen 9.800 1/mir devir çevirebilen 6,6 litrelik dört turbolu 1.250 HP’lik V12 Jet ıgnition sistemli motora 600 HP güç yaratan hafif elektrik motorları akuple edilerek şimdiye kadar bir yol otomobilindeki en büyük güç olarak 1.850 HP’ye ulaşılmış. Hem arkadan itişli hem de dört çekerli aktarma organlarının sunulduğu ortadan motorlu hibrit V12 düzeninde, saf elektrik gücüyle 35 km emisyonsuz yol da kat edebiliyor. 2,3 saniyelik 0-100 km/h hızlanması ve 450 km/h azami hızı ise, hiper tam elektriklilerin bile zor ulaştığı performans değerleri…

İKİZ MODELLER GELİŞTİRİLDİ

Aerodinamik açıdan ve sürüş tarzında daha agresif olan V12’sini arkada tek 200 HP’lik e-motor ile destekleyen Aurora Agil modelinin daha sade kabinli ve arkadan itişli olarak ağırlığının 1.300 kg'a indirildiğini belirtelim. Daha klasik tarza sahip Aurora Tur ise, daha yüksek lüks donanım ve ön tekerleklere her biri 200 HP sağlayarak sürekli dört teker çekiş sunan çift elektrik motorunun eklenmesiyle yüksek hız stabilitesi ve yol tutuşta daha iyi seviyeler sunacağını söyleyelim.

Özel suspansiyon sisteminde aktif yaylara sahip push-rod ön ve arka çift salıncak kollarıyla sürüş sertliği ve desteği için anında ayarlama olanağı bulunuyor. Hafif şasinin, yere basma kuvvetine ve stabiliteye yardımcı olmak için hava akışını yapı boyunca yönlendiren Formula 1 teknolojilerini ve süreçlerini kullandığını da vurgulayalım.

2025’te elde üretimine ve 2026’dan itibaren teslimatlarına başlanacak olan Agil ve Tur’dan yalnızca 50’şer adetle sınırlı üretim yapılacağı da açıklanırken, gelecekte Zenvo’nun gerçek ikinci nesil modellerinde göreceğimiz ZM1 denilen modüler karbon monokok sisteminin de ilk uygulaması Aurora’da gerçekleştirilecek.

Nadiren ortaya çıkan Aurora Borealis fenomeninin hafifliği, hızı ve doğal güzelliğinden adını alan bu yeni Zenvo, konfor ve pistlerde sürücü koltuğu ve yol arasında filtre edilmemiş bir bağlantı kurma iddiasında. Aşırılıkların dengesi olarak tanımlanan Aurora projesinde ‘negatiflerin boşluğu’ konseptleriyle ünlü, tasarımcı Arne Jacobsen’in çizgileri de yol gösterici olarak kullanılmış.

Geliştirme aşamaları boyunca, performans rekorları peşinde koşmayan mühendisleri de, her bir öğeyi diğerleriyle senkronize olarak maksimuma çıkararak Aurora'yı başarmışlar. Her düzeyde kuvvetini gösteren, ancak hiçbir yönü diğerini olumsuz etkilemeden, ödün vermeyen bir sürüş otomobili yaratılmış. Her bir parça dikkatle düşünülürken, stil ve tasarım felsefesinde hiper otomobil segmenti hedeflenmiş. Sonuçta da birbirini tamamlayan, biri sıkı sürücüler ve diğeri sürüş keyfi arayanlara, inanılmaz performans sunan ikiz modeller geliştirilmiş. Azı fazladır denilmiş ve yalın çizgilerde müthiş bir forma sahip gövdenin altında şasisi ve bileşenleri birer sanat eseri olan detayları yekpare bir tasarım altında saklanmamış, komplike bir analog saate benzeyen, motoru ve suspansiyonu sergilenmek istenerek iç işleyişin büyüleyici kısmı görünür bırakılmış. Tur için kadife eldivenli demir yumruk, Agil için de ekstrem ve kompleks, tarifleri yapılıyor.

ADETA ENDÜSTRİYE MEYDAN OKUYOR

Euro 7 normuna da uygun olan emisyon değerleri, tümüyle aluminyum yapısına karbon fiber uygulamalarıyla 260 kg ağırlığında olması, geri vitesi elektrikli olan tek şaftlı 7-ileri hibritleştirilmiş şanzımanının 150 kW kuvvet sunması, doğal emişli büyük motorlardaki gibi gaz tepkileri, hava fren kabiliyetinde yüksek arka kanadı olan Agil ve daha abartısız Tur’un tüm karakterlerini farklılaştıran farklı motor yönetim ‘beyin’leri de Aurora’nın kozları… Agil’in 880 kg downforce ve maksimumda 365 km/h hızının yanında, 150 kg ekstra ağırlığa sahip Tur’un 450 km/h azami sürate ulaşması da çok ilginç… Geçilen her kilometrede kullanıcısını gülümsetme zihniyeti altında yaratılan ve hiper otomobil endüstrisinin mevcut durumuna meydan okumak için ibreyi hareket ettirmenin yollarını arayan Aurora, tüm Ar-Ge aşamalarında sınırların zorlanmasına neden olmuş. Belki o sebeple de karbon yapısının yüzde 70’inin de üstü kapatılmamış.

1.097 mm yüksekliği, 2020 mm genişliği ve 4.836 mm uzunluğunun altındaki 2,8 metrelik dingil mesafesi gibi ölçüleri, e-diferansiyel ve elektrikli vites kontrolü, güç ağırlık oranı 1,1 HP/kg, downforce ve drag oranı 2,5:1, karbon seramik frenleri, 9,5x20 ön ve 12,5x21 arka jantları, 265/35 ve 325/30 Cup 2R lastikleri, 1.400 Nm’lik Agil’in özellikleri… 1.700 Nm’lik Tur’da ise uzunluk 17 mm kısalırken, yükseklik 17 mm artıyor. Güç ağırlık oranı 1,17 HP/kg olan Aurora Tur’un 9 saniyede 0-300 km/h’ye tırmanması ve 17 saniyede 0-400 km/h yapabilmesi ise, baş döndürücü… Bu arada Agil’i dört çekerli olarak Tur’un kuvvetinde sipariş etmek de mümkün!