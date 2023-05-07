Ceyhun Kuburlu

Daha önce iki farklı sezonda formasını giydiği Beşiktaş ile iki lig şampiyonluğu yaşayan Vincent Aboubakar, 3.’sü için de savaşıyor! İki sezon formasını giydiği AlNassr ile sözleşmesini feshettikten sonra bir kez daha siyah-beyazlıların yolunu tutan Kamerunlu golcü, ayağının tozuyla geldiği Türkiye’de Süper Lig’in heye canını artırdı.

Beşiktaş formasıyla çıktığı son 8 maçta rakip fileleri 8 kez havalandıran yıldız futbolcu, takımının şampiyonluk iddiasını korumasını sağladı. Beşiktaş, Aboubakar’ın gol attığı tüm maçları da kazanırken, zirve yarışındaki rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe’nin de ensesine yapıştı. Kartal’ın her iki ezeli rakibine de gol atan Vincent Aboubakar, ligdeki şampiyonluk mücadelesini adeta yeniden başlattı.

22 Ocak 1992’de 7 kardeşin 6.’sı olarak Kamerun’da dünyaya gelen Aboubakar, zorluklarla mücadele etmeyi küçük yaşlarda öğrendi. Annesi tüccardı, balık satıyordu. Babası ise farklı işler yapıp, ailesine bakıyordu. Aboubakar da her çocuk gibi sokak aralarında arkadaşlarıyla ve kardeşleriyle futbola başladı. 12 yaşında bir ilan gördü. Kamerun’un her yerinden gençlerin biraraya getirilmesinin planlandığı bir projeydi. İlanı görür görmez şansını denemek istedi. Yüzlerce rakibinin yer aldığı organizasyona katıldı. Futbolun temel kurallarını öğrenmesi için ödül olarak akademiye kaydı yapıldı.

DÜNYA KUPASI TARİHİNE GEÇTİ

Hem eğitimini sürdürmek hem de iyi bir meslek sahibi olup, evine maddi destek sağlamak isteyen Aboubakar, 17 yaşına kadar sokakta futbol oynadı, okuluna da devam etti. O dönemde Kamerun kulüplerinden Cotonsport’un sorumluları Abou’yu keşfetti ve takıma kazandırdı. İlk profesyonel sözleşmesine 2009’da imza atan yıldız futbolcu, takımının bir üst lige çıkmasında büyük pay sahibi olan isimlerin başında geliyordu.

Ancak o bu başarıya rağmen futbolu okul sonrası arkadaşlarıyla eğlendiği bir hobi olarak görüyordu. İlerleyen süreçte artık ya okulu ya da futbolu bırakacaktı. Dar gelirli bir ailenin üyesi olduğu için futbolu tercih etti. Cotonsport’taki başarısı kısa sürede ülke geneline yayıldı ve Mart 2010’da sürpriz bir gelişmeyle Kamerun Milli Takımı’nın Dünya Kupası aday kadrosuna davet edildi.

18 yaşını doldurmamışken yaşadığı bu gurur, onun futbola duyduğu aşkı daha artırdı. Bir yıl önce sokak aralarında top oynayan o çocuk, 2010 Dünya Kupası’nda sahne almıştı. Kupada 48 dakika süre alan Aboubakar, Dünya Kupası tarihinin en genç 3. futbolcusu da olmayı başarmıştı.

İLK KEZ BU KADAR İDDİALI KONUŞTU

Sırasıyla Valenciennes, Lorient, Porto, Beşiktaş ve Al Nassr formalarının ardından taraftarların bir numaralı sevgilisi haline geldiği siyah-beyazlılarda kariyerine devam eden Vincent Aboubakar, teknik direktör Şenol Güneş’in kalan haftalar öncesi vazgeçilmezleri arasında ilk sırada yer alıyor. İdmanlardan sonra özel antrenörü eşliğinde farklı çalışmalarla formunu koruyan Abou, zorlu maçlar öncesi de yine değişik bir metot uyguluyor. 31 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe ve Galatasaray karşılaşmaları öncesinde 4 saat süren masajlarla sakatlanma riskini azaltıyor.

Sahadaki performansının dışında takım içindeki uyumuyla da öne çıkan Aboubakar, her fırsatta şampiyonluk için iddialı sözler sarf ediyor: “Daha önce iki kez lig kupasını kaldırdım. Üçüncüsü neden olmasın. Ben ve takım arkadaşlarım şampiyonluk için son maçın son saniyesine kadar elimizden geleni yapacağız. Taraftarlarımızın bundan şüphesi olmasın. Şampiyonluğa olan inancımızı, bu yarıştaki iki rakibimizi yenerek gösterdik. Kalan haftaları da kayıpsız geçeceğimize inanıyorum. Yeter ki bu inancımızı ve mücadele etme azmimizi kaybetmeyelim.