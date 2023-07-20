WPP Türkiye’nin yeni ülke başkanı Arzu Ünal oldu

PAZARLAMA İLETİŞİMİ – FATOŞ BOZKUŞ

Geçen yıldan bu yana WPP Türkiye’de ayrılık rüzgarları esiyordu. Önce GroupM EMEA CEO’su ve WPP Türkiye Ülke Başkanı Demet İkiler ayrıldı. Ardından GroupM CEO’su Bülent Yar ve Wavemaker Türkiye CEO’su Serdar Aytok görevlerinden ayrıldıklarını açıkladı.

Haziran ayından itibaren ise bu görevler için yeni atamalar yapılmaya başlandı. İlk olarak GroupM Türkiye CEO’luğuna Tolga Üner’in getirildiği açıklandı. Geçen hafta ise grup bünyesinden yer alan ajanslardan VMLY&R Türkiye’nin Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Ünal, WPP Türkiye Ülke Başkanı olarak atandı.

Ünal, bu görevde, reklam, medya planlama ve satın alma, araştırma, dijital, sosyal, mobil, influencer, halkla ilişkiler, event, stratejik marka danışmanlığı, teknoloji gibi farklı uzmanlıklarda faaliyet gösteren 20'den fazla ajansı ve 400 milyon dolarlık hacmi, bin 400 kişilik büyük bir ekip ve deneyimli bir yönetici kadrosuyla yönetecek. Eş zamanlı olarak VMLY&R yönetim kurulu başkanlığı görevini de sürdürecek olan Ünal, yeni göreviyle ilgili ise şu açıklamada bulundu:

“Çok uzun yıllardır WPP ailesinin içindeyim ve bugüne dek sayısız başarılı ve yaratıcı işe imzamızı attık. Bunun mümkün olmasını sağlayan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ben kolektif başarıya ve ekip çalışmasına yürekten inanan bir insanım. Yeni görevimde de yine benzer şekilde WPP ailesi olarak çok başarılı dönemler geçireceğimize inancım tam. Teknoloji trendlerinin baş döndürücü şekilde hızla geliştiği ve iş dünyasını dönüştürdüğü bir ortamda, biz de WPP Türkiye olarak yeni dönemde de iş ortaklarımız için en etkin ve yenilikçi çözümleri sunmaya devam edip yetkinliklerimizi artıracağız.”

WPP Türkiye’nin yeni ülke başkanı Arzu Ünal, “Ben kolektif başarıya ve ekip çalışmasına yürekten inanan bir insanım. Yeni görevimde de yine benzer şekilde WPP ailesi olarak çok başarılı dönemler geçireceğimize inancım tam” diyor.

THREADS YENİ REKLAM PLATFORMU OLUR MU?

Meta'nın yeni metin tabanlı sosyal medya platformu Threads birkaç gün içinde 100 milyon kullanıcı barajını geride bıraktı. Meta'nın, Threads'ın Twitter'ın yerini alması gibi spesifik bir amaca sahip olmadığı yönünde açıklamaları var. Ancak platform benzer kullanıcı arayüzü tasarımına sahip.

Kullanıcıların Instagram hesaplarını kullanarak giriş yaptığı Threads'te gönderiler en fazla 500 karakter uzunluğunda olabiliyor ve en fazla 5 dakika uzunluğunda bağlantılar, fotoğraflar ve videolar içerebiliyor.

Şirketlere Instagram kullancılarıyla yeni yollarla bağlantı kurma potansiyeli sağlayarak sosyal medya endüstrisini önemli ölçüde etkileyen bu platformda pek çok marka varlığını oluşturdu bile. Ancak platform uzun vadeli istikrarlı büyümesini sürdürür mü zamanla göreceğiz.

Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasın Kaplan, Threads'ın özellikle hızlı tüketim alışkanlığına sahip kullanıcıları hedefleyerek markaların dikkatini çekebileceği ve aktif kullanıcılara pazarlama açısından önemli bir avantaj sağlayabileceği görüşünde. Kaplan, "Yakın zamanda metin, anahtar kelime ve hashtag odaklı hedeflemeler içeren reklamların Threads üzerinde yer alması bekleniyor. Zuckerberg, sosyal medya platformlarının öncelikli hedefinin büyümek olduğunu ve para kazanmaktan önce ürünün iyi çalışmasına odaklandıklarını belirtiyor. Ancak reklamların kısa bir süre sonra Threads'te de yer alacağını ve büyüdükçe platformun büyük bir reklam geliri elde edeceğini öngörüyorum" diyor. Threads'ın gelecekte akıbeti ne olur bilinmez ama büyük bir veri tabanına sahip olan Meta'nın, bu platformun eklenmesiyle yapay zeka odaklı reklam teknolojileri alanında daha da güçleneceğini söylemek zor değil.