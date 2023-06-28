Yalıkavak’ta Anadolu ve Ege buluşması

ÖZGE YAVUZ

Bodrum, otellerinin yanı sıra son yıllarda restoranları ve sanat etkinlikleriyle de ön plana çıkıyor. Lüks otellerin içerisinde yer almaya başlayan yerli-yabancı ünlü restoran zincirleri, tatilcileri cezbediyor. Bu restoranlar sadece Türklerin değil, yabancıların da gözdesi. Özellikle Rus ve Arap sosyetesinin radarında olan bu ünlü restoranlar, şefleri ve özel menüleriyle adeta birbiriyle yarışıyor. Bu yaz bu ünlü restoranlara bir yenisi daha eklendi. Bodrum Yalıkavak’ta uzun yıllardan beri faaliyet gösteren, bu yıl tüm odaları ünlü mimarlık firması Wangan Studio tarafından yenilenen Avantgarde Yalıkavak, bu yaz Londra’nın gözdesi The Counter Restaurant’ı bünyesine taşıdı. Alancha Restaurant başta olmak üzere akılda kalan konseptlerin yaratıcısı Chef Kemal Demirasal’ın Londra’da Notting Hill’de çağdaş Türk mutfağı konseptiyle misafirleriyle buluşturduğu The Counter, bu yaz Avantgarde Yalıkavak’ta Avantgarde Collection Corporate Chef’i İlker Erdoğan ile özel bir menü sunacak.

FÜZYON BİR MENÜ HAZIRLANDI

Egeli olan Şef Kemal Demirasal, köklerine dönerek Anadolu’nun bölgesel mutfaklarına Ege dokunuşlarını yansıtan füzyon bir menü hazırladı. Menüde beyaz çikolata ile hazırlanan Babagannuş’un, Küşleme Tatari’nin, ballı Muhammara’nın yanı sıra Antalya Piyazı, Antakya içli köftesi, Ortaklar Çöp Şiş’i ve İzmir usulü kelle söğüş gibi klasikler de yer alıyor. Menüye seçkin Türk şarapları eşlik ediyor. Counter By Sea aynı zamanda başarılı bir kokteyl menüsünü de misafirleriyle buluşturacak. Avantgarde Yalıkavak’ın sunduğu gastronomi deneyiminin ana eksenlerinden biri olan yerel malzeme kullanımının öne çıktığı kokteyllerde alışılmışın dışında tatlarla yepyeni lezzetler da doğmuş durumda. Cihan Anadolu’nun hazırladığı özel menüde Satır Kıyma ve Aslan Sütü öne çıkan bazı kokteyller… Menüdeki lezzetler hazırlanırken içeriğinde yer alan ürünlerin orijinal bölgesindeki yerel üreticiden alınmasına özen gösteriliyor. Counter’ın Londra’da sunduğu Türk mutfağından oluşan menüden seçilen özel tatlar şöyle sıralanıyor; Atom Kokoreç, Kuzu Kaburga, Kelle Tandır, Nazilli Pidesi, Kuşgözü Mantı, Afyon Deve Sucuklu Ahtapot Güveç, Boşnak Etli Antrikot, Balon Ekmek, Antep Katmeri, Double Çikolatalı Krema, Yaz Turşusu…

GÜNDÜZ ACE RESTAURANT OLUYOR

Avantgarde Collection Corporate Chef’i İlker Erdoğan ve ekibinin, dünya gastronomi trendlerinden esinlenirken yerel malzeme ve tatlarla bağı koruyarak hazırladığı “tarladan sofraya” yaklaşımı bu yıl da misafirlere sunuluyor. Yeni açık mutfak konseptiyle bu yıl ilk kez hizmet verecek olan Ace Restaurant, gündüzleri faaliyet gösteriyor. Ace 2023 Yalıkavak seçkisindeki signature kategorisinden Peachy Burrata yeni dokunuşuyla menüde yer alırken tercihini düşük kalorili seçeneklerden yana kullanmak isteyenlere humus ve chimichurri ile sunulan Fırında Karnabahar eşlik ediyor. Ayrıca Therapy Art iş birliği ile düşük kalorili Çilekli ve Karpuzlu Karabuğday Salatası ve Naneli Yoğurt Soslu Tavuk misafirlere farklı tatlar sunuyor. Sakarya Islama Köfte ve Avantgarde yorumuyla Anadolu Kebabı da oldukça iddialı. Deniz ürünlerini sevenlere özel ıstakoz menüsünden Turkaegean ve Kaya Levrek, taş fırından ise Londoner ve Zucchini farklı lezzetler tatmak isteyenleri bekliyor.

SANATLA TATİL KONSEPTİ İÇ İÇE

Artık birçok tatil konsepti, sadece tek bir alana değil çoklu seçeneklere odaklanıyor. Avantgarde Yalıkavak’ta da, misafirlere paket bir konsept sunuluyor. Çocuklu misafirleri de çekmek isteyen otel, bunun için bu yaz iki ayrı merkez ile iş birliğine imza atmış. Mundo Akademi ile 18 Haziran’da başlayan minikler için eğlenceli programlar eylül ayına kadar Avantgarde Yalıkavak’ta devam edecek. Mundo Akademi kreatif direktörlüğünde, Gymy Kids atölyeleri de zenginleştirilmiş içerikleriyle aileleri bekliyor. Öte yandan sanat… Avantgarde otelleri, sanat meraklılarını her sezon seçkin sanatçıların eserleriyle buluşturuyor. Orhan Benli, Nur Büker, Nihan Çakır, Volkan Diyaroğlu, Gizem Güngördü Ercengiz, Filiz Kiprik, Bashir Makhoul, Zafer Malkoç, Ömer Mirdemir, Ayşe Önel, Dilek Uzunoğlu Örs, Can Özsobay ve Yiğit Yazıcı eserleri galeride yer alan isimlerden bazıları. Eserler, Türk Çağdaş Sanatı’nın ülkemizde ve uluslararası platform varlığı için önemli görevler üstlenen İstanbul Kalamış merkezli Galeri Binyıl kurucusu İlknur Şanal düzenlemesiyle bir araya geliyor. Türk çağdaş sanatçılarının eserlerinin bir araya geldiği ‘Leleg Yolu I’ adlı sergi Avantgarde Yalıkavak’ın farklı noktalarında misafirlerle buluşacak. Nur Büker; fosforlu renk tercihiyle günümüz sanatına post modern yaklaşıyor. Volkan Diyaroğlu çevre bilinciyle dünyaya kuşbaşı bakarken uzayda biriken atıklara dikkat çekiyor.