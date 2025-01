Yalnızlıktan bu kadar mı korkuyoruz?

CANAN DEMİRAY

Aşkın hastanesi olur mu hiç? Artık var. Netflix’in yerel orijinal yapımlarından bu yıl ilk olarak karşımıza çıkan Adsız Aşıklar izleyenleri Aşk Hastanesi’ne kabul ediyor. Bu hastane aşk acısı çekenlerin kendini attığı yer. Hastalarına damardan şarkılar dinleterek duygularını tetikleyen, aşkın kokusunu zihinden silmek için sprey setleri oluşturan, cam duvarlı odalar da çığlık çığlığa haykırmanız için alan açan, sıradışı yöntemleriyle kalp kırıklıklarından kurtarmayı amaçlayan, modern insanın en büyük sorunlarından biri olarak gördüğü aşk hastalığından kurtarmak üzere çalışan bir kurum. Hastanenin kurucusu ise aşka olan güvenini daha çocukken kaybetmiş bir adam olan Cem Taşkın. Sosyal fobisi var, sağlık anksiyetesi var, vakti zamanında yeme bozukluğunun da olduğunu öğreniyoruz. Hastanenin tüm işleyişine ve uygulanan tedavilere kendi karar verse de işte tüm bu sıkıntıları onu kim olduğunu gizlemeye itiyor. Cem insanın kendine ve başkalarına söylediği yalanları anlayabildiğini düşünüyor, belki de bu onun süper gücü. Ancak dramatik bir olay, onu sahne olmasa da gelen hastaların önüne çıkarıyor.

Kolektif mutsuzluk

Cem’in hastaneyle ilgili sırrını bilen, bir baba figürü gibi görünen ortağı Halil Emre. Uzun yıllardır tanışıklıkları sayesinde Cem’in sözüne güvenir gibi olduğu bir o var, bir de masaj terapisti Roza. Cem kendi balonunda işini kariyerini kapalı kapılar ardından büyütürken kendisiyle tamamen zıt düşünen biri çıkageliyor: Hazal. Halil Hoca’nın uzun yıllar önce ilişkisinin koptuğu kızı Hazal çeşitli mecburiyetler nedeniyle Almanya’dan dönmek, babası ve ablasının yanına sığınmak zorunda kalınca kendini istemese de Aşk Hastanesi’nde buluyor. Hayır o bir hasta değil, tam aksi ne terapist. Üstelik aşkın dünyayı kurtarabilecek bir şifa olduğuna inanıyor. Yurtdışından gelip karşılaştığı manzara karşısındaki yorumunda da haklılık payı var: “Türkiye mutsuzlar için şahane bir yer. Kolektif olarak mutsuzluğu yaşıyorsun burada.” Cem’in vaadi net: Aşk hastalığından kurtulduğunuzda, kendinize inanacak ve kendinizi siz kurtaracaksınız. Tamamen zıt bakış açısındaki Hazal ve Cem birlikte çalışmak durumunda kalınca işler iyice karışıyor, özellikle gelen hastalar için. Kimi dinlemeliler? Kimin öğüdü hayatlarını daha iyiye götürecek? Hastanenin geleceği, tüm başarısı ve hayalleri tehlikedeyken Cem kendi metodları konusunda ısrarcı olabilecek mi? Cem başkalarına iyi gelebilmek için kendi sorunlarını çözebilecek mi? Senaryosu Başar Başaran’a ait dizinin yönetmen koltuğunda Umur Turagay var. Başarılı oyuncular Halit Ergenç ve Funda Eryiğit’e, Rıza Kocaoğlu, Zerrin Nişancı, Selçuk Borak, İdil Fırat, Ceren Benderlioğlu ve Seda Akman gibi beğenilen isimler eşlik ediyor.

Aşk kırıntısıyla doymaktansa…

Çok insanın kalbine, yazdığı şarkı sözleri, parçalarıyla taht kuran Teoman ilk bölümün konuk ismi. Açıksözlülüğüyle tanınan rock star, aşk sorununa çözümü bu hastanede arayacak. Dizinin her bölümünde farklı aşk sorunlarıyla gelen hastaların derdiyle ilgilenirken Hazal ve Cem’in de soruları gündeme gelecek. 8 bölümden oluşan dizide Teoman’ın dışında Cansel Elçin, Cemre Ebüzziya, Erdem Şenocak, Erdem Kaynarca, Yetkin Dikinciler, Efe Tunçer, Sedef Avcı ve daha pek çok sürpriz isim ekrana gelecek. Modern dünyada aşka eğlenceli bir bakış sunan Adsız Aşıklar, akla pek çok kült yapımı getiriyor. Ayrılık acısıyla başa çıkmak için birbirlerini hafızalarından silmeye çalışan Joel ve Clementine’in hikayesini izlediğimiz Eternal Sunshine for the Spotless Mind, veya Lanthimos’un yalnız insanların zorla eş bulmaya çalıştığı ve bulamazlarsa hayvana dönüştüğü distopik dünyasın da geçen The Lobster, bu türdeki en başarılı yapımlar arasında yer alıyor. Aşkın sadece fiziksel ya da duygusal bir bağlılık olmadığını, aynı zamanda varoluşsal bir arayış olduğunu anlatan bu listenin başına yazılacak yapımlardan biri. Bir diğer bahsedilmesi gereken yapım ise, insanların birbirlerine duydukları aşkın doğruluğunu ve derinliğini test eden bir Aşk Enstitüsü’nde geçen, The Bear dizisinin başarılı başrol oyuncusu Jeremy Allen White’ın yer aldığı Fingernails. Yalnızlık, kurulamayan bağlar, ebeveynlik, toplumsal normlar, aşkın zorunluluğu, ayrılıkla başa çıkma gibi konuları mizahi bir tonla ele alan Adsız Aşıklar, Netflix’te bu yılın en başarılı yapımlarından biri olacak gibi görünüyor. Halit Ergenç ve Funda Eryiğit’in samimi dinamik diyalogları ve sıra dışı konuları ile dizi izleyicilere keyifli bir deneyim yaşatacak.