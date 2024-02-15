Yapay zeka bu kez veganizmin yanında

Şebnem TURHAN

Hep derler ya teknoloji artık her yerde, şimdi de teknolojinin en son gözdesi yapay zeka her yeri sarmış durumda. Hayvan sömürüsüne son vermek için de yapay zeka kullanılmaya başlıyor. Open Paws da bunun için kurulan bir sivil toplum örgütü. Hayvan sömürüsünü ortadan kaldırmak için yapay zekayı kullanmaya adanmış olan örgütün temel misyonu ise hayvan savunucuları için açık kaynaklı yapay zeka modelleri oluşturmak, hayvan hakları yardım kuruluşlarının ve bitki bazlı/vegan işletmelerin yapay zekayı iş akışlarında uygulamalarına yardımcı olmak…

TÜRCÜLÜĞÜ YOK EDEN ÖZEL BİR ASİSTAN

Open Paws’ın kurucusu Sam Tucker, hayvan hakları savunuculuğunda, 15 yılı aşkın süre sonunda yapay zeka desteğiyle türcülüğe karşı durmaya karar vermiş. Vegnews’e konuşan Tucker, hayvan savunuculuğu ve yapay zeka konusundaki uzmanlığını birleştirerek, hem bireylerin hem de kuruluşların hayvanları savunmak ve insanları vegan bir yaşam tarzına yönlendirmede daha etkili olmalarına yardımcı olacak, dünyanın ilk yapay zeka asistanı VEG3'ü geliştirdi. Ve bu keşif Open Paws'ın oluşmasına yol açtı.

Open Paws’ın, vegan odaklı girişimlerin büyümesini destekleyerek ve etik tüketimi teşvik ederek vegan ekonomisinin ilkeleriyle uyumlu olduğunu belirten Tucker, “Open Paws, erişilebilir, açık kaynaklı yapay zeka araçları geliştirerek hayvan özgürlüğünü savunmayı, vegan ve bitki bazlı endüstrilerin büyümesini sürdürmeyi amaçlıyor” dedi.

İŞLETMELER İÇİN DE ÖNEMLİ BİR ARAÇ

Open Paws’ın, yapay zeka sistemlerinde tür ayrımcılığını acilen ele alma ihtiyacını ve vegan işletmelerin ya da hayvan hakları kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılayan özel yapay zeka araçlarının eksikliğini vurgulayan araştırmalardan ilham aldığını dile getiren Tucker, şöyle konuştu:

“Open Paws, kökleşmiş tür ayrımcılığından arınmış yapay zeka modelleri ve araçları geliştirmeyi amaçlıyor. Hayvan refahı ve hakları perspektiflerini yapay zeka gelişimine entegre ederek, yapay zeka yeteneklerinin tüm türler için şefkat ve eşitlik değerleriyle uyumlu olmasını sağlıyor. Yapay zeka sistemlerinde türcü önyargıların ortadan kaldırılması, vegan ve bitki bazlı endüstriler için çok önemlidir. Vegan işletmeler ve endüstriler, yapay zekayı tür ayrımcılığı olmadan kullanarak çeşitli şekillerde fayda sağlayabilir. Öncelikle yapay zeka, vegan işletmelerin ürün geliştirme ve yeniliklerini geliştirmelerine yardımcı olabilir. Yapay zeka destekli analiz ve makine öğrenimi algoritmaları sayesinde işletmeler tüketici tercihleri, pazar eğilimleri ve ortaya çıkan talepler hakkında bilgi edinebilir. Bu, hedef kitlelerinin ihtiyaç ve beklentilerini daha iyi karşılamak için ürün ve hizmetlerini oluşturmalarına ve geliştirmelerine olanak tanır ve sonuçta vegan pazarında büyümeyi ve başarıyı artırır. Bir yapay zeka veganizmi ve vegan pazarını ne kadar iyi anlarsa tüm bunları o kadar etkili bir şekilde yapabilecektir.”

Tucker, yapay zekanın, vegan işletmeler için pazarlama ve müşteri katılımında çok önemli bir rol oynayabileceğine işaret ederek “Vegan işletmeler, hedef kitlelerinin iş etiği ve anlayışıyla uyumlu üretken yapay zekadan yararlanarak pazarlama kampanyalarını kişiselleştirebilir, ilgili ürünleri önerebilir ve özelleştirilmiş müşteri deneyimleri sunabilir. Bu düzeyde kişiselleştirme vegan topluluğu içinde müşteri memnuniyetini, sadakatini ve marka savunuculuğunu artırabilir” dedi.

Yayınlayacakları açık kaynaklı temel yapay zeka modelinin, vegan işletmeler için özel olarak tasarlanmış yapay zeka destekli daha fazla araç ve platformların geliştirilmesine yardımcı olabileceğini dile getiren Tucker, “Bu araçlar, tarif oluşturma ve optimizasyon, içerik tedariki ve tedarik zinciri yönetimi ve hatta müşteri hizmetleri ve desteği gibi çeşitli iş fonksiyonlarına yardımcı olabilir. Eğittiğimiz temel yapay zeka modelleri açık kaynak olacağından vegan işletmelerin bunu herhangi bir özel kullanım durumu için geliştirme veya ince ayar yapma potansiyeli sınırsız olacaktır” diye konuştu.

Tucker şunları söyledi: “Genel olarak yapay zekanın tür ayrımcılığı olmadan entegrasyonu vegan işletmelere ve endüstrilere önemli faydalar sağlayabilir. Onlara yenilik yapma, operasyonları optimize etme, müşterilerle etkileşim kurma ve etik ilkelerini koruma gücü vererek sonuçta bir bütün olarak vegan pazarının büyümesine ve başarısına katkıda bulunur.”