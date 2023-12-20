Erdal Kaplanseren

Yapay Zeka (YZ) devriminde, kişisel verilerin işlenmesi ve mahremiyet meseleleri giderek daha karmaşık bir boyut kazanıyor. İşe alımdan günlük karar alma süreçlerine kadar geniş bir alanda etkisini artıran YZ’nin ilerleyişiyle, beraberinde getirdiği ciddi sorunlar arasında, algoritmaların insan ve kurumsal önyargılarını yansıtma potansiyeli öne çıkıyor. Bu durum, YZ'nin sadece teknolojik bir başarı olmadığını, aynı zamanda ciddi sosyal ve etik sorumluluklar taşıdığını gösteriyor. YZ sistemlerinin yanlış yönlendirilmesi, felaket senaryolarını da beraberinde getirebilir. Hadi şimdi, bu teknolojinin yaratabileceği felaket senaryolarını daha yakından inceleyelim ve bu devrimin getirdiği zorluklara birlikte göz atalım.

Yapay zekanın kontrolden çıkışı

Yapay Zeka teknolojileri, artık sadece bilim kurgu romanlarında değil, gerçek hayatımızda da karar alma süreçlerine müdahale etmeye başladı. Bu ilerleyiş, özellikle askeri, sağlık ve hukuk gibi hayati öneme sahip alanlarda, YZ'nin insan kontrolünü aşarak kendi başına kararlar alabileceği bir noktaya doğru ilerliyor. Bu durum, akıllara durgunluk veren sonuçlara kapı aralayabilir.

Yüz tanıma sistemleri ve konum izleme uygulamaları en belirgin örneklerden ilk akla gelenler. Güvenlik, yasal uygulamalar ve pazarlama alanlarında kullanılan bu teknolojiler, yanlış kullanıldığında masum insanları yanlış suçlamalara ve haksız yargılamalara maruz bırakabilir. Aynı şekilde, sağlık ve finans sektörlerinde yapılan hatalı tahminler, telafisi mümkün olmayan zararlara yol açabilir. YZ'nin giderek artan karmaşıklığı ve otomatikleşmesiyle birlikte, öngörülemeyen ve kontrol edilemeyen sonuçlar ortaya çıkabilir.

Önyargı ve ayrımcılık potansiyeli

İşe alım süreçlerinden günlük hayatın birçok karar anına kadar uzanan Yapay Zeka teknolojileri, modern dünyanın en tartışmalı konularından biri haline geldi. YZ sistemleri, adayların özgeçmişlerini derinlemesine inceleyip, mülakatlardaki ses ve yüz ifadelerini analiz ederek, iş dünyasında verimliliği artırmayı vaat ediyor. Ancak bu yenilikçi yaklaşımlar, insan emeğini tamamen devre dışı bırakabilecek ve bazı iş kategorilerinin yok olmasına yol açabilecek riskleri de beraberinde getiriyor.

Harvard Üniversitesi'nden bir politik felsefeci olan Michael Sandel, Yapay Zeka'nın hayatın en önemli kararlarında insan yargısının yerini alıp alamayacağını sorguluyor. YZ'nin algoritmik karar verme sürecinin, insanların ve kurumların mevcut önyargılarını yansıtabileceğini ve bu önyargılara bilimsel bir geçerlilik kazandırabileceğini vurgulayan Sandel, YZ'nin gizlilik, gözetim, önyargı ve ayrımcılık gibi etik kaygılar yaratan alanlarda insan yargısının rolünü merkeze alıyor. Bu, YZ'nin toplumda hangi rolü oynaması gerektiği ve teknolojinin insan amaçlarına nasıl hizmet edebileceği konusundaki daha geniş bir tartışmanın parçası​​.

İnsan hakları bir çağın dönüşümü

Günümüzde Yapay Zeka teknolojisinin gelişimi, insan hakları üzerindeki etkisini giderek artırıyor. İşe alım, ceza adaleti ve sağlık hizmetleri gibi kritik alanlarda YZ'nin kullanımı, objektif karar verme süreçlerinde umut vaat ediyor. Ancak, bu algoritmaların toplumda zaten var olan önyargıları yansıttığı ve hatta pekiştirdiği gerçeği göz ardı edilmemeli. Bu, algoritmaların sadece teknolojik bir çözüm olmadığını, sosyal ve etik sorumlulukları da beraberinde getirdiğini gösteriyor.

Askeri alanda kullanımı

YZ'nin askeri alandaki kullanımı, etik ve güvenlik kaygılarını tetikliyor. Otonom silah sistemlerinin yanlış kullanılması veya arızalanması, felaketlere yol açabilir. Bu teknolojilerin insan kontrolü ve sıkı denetimi, yanlış kararlar ve hedef tanımlamaları sonucu ortaya çıkabilecek sivil kayıplar ve uluslararası krizleri önlemek için hayati öneme sahip.

İşsizliğin artmasına sebep olabilir

Yapay Zeka, iş dünyasında giderek daha fazla yer kapladıkça, bazı iş kategorilerini risk altına alıyor ve insan becerilerinin eskimesine neden oluyor. Harvard Üniversitesi'nden Joe Fuller'ın belirttiği gibi, YZ, insanların bazı teknik görevlere daha az zaman ayırmasını sağlayarak verimliliği artırabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda bazı mesleklerin gereksiz hale gelmesine ve işsizlik sorunlarının artmasına yol açma potansiyeline sahip. Bu edenle YZ'nin iş dünyasındaki rolünü yeniden değerlendirmek gerekebilir.

Mahremiyet savaşında yeni bir cephe

Yapay Zeka sistemlerinin, gündelik hayatımıza derinlemesine nüfuz ederken, kişisel verilerimizin korunmasına yönelik endişeleri de beraberinde getiriyor. Bu teknolojik devrim, özellikle büyük veri analizi ve gözetleme alanlarında ciddi riskler oluşturuyor. YZ sistemleri, insanların yüz ifadelerinden konuşma tarzlarına, hatta sosyal medya etkileşimlerine kadar geniş bir yelpazede veri analiz edebiliyor. Bu durum, bireylerin özgür iradesi ve mahremiyet hakları açısından yeni soru işaretleri yaratıyor.

Bu teknolojik gelişmelerin belki de en çarpıcı örneği, Clearview AI'nin geliştirdiği yüz tanıma sistemi. Bu sistem, sosyal medya platformlarından topladığı üç milyar fotoğraf ile kişisel verilerin gizliliğine meydan okudu ve bu hareketiyle etik tartışmaların fitilini ateşledi. YZ'nin bu denli geniş çaplı veri toplama ve işleme yeteneği, bireylerin verileri üzerinde kontrol ve rıza haklarını zayıflatıyor. Kişisel verilerin sadece toplanması değil, aynı zamanda nasıl kullanıldığı ve saklandığı da büyük önem taşıyor.

Gizlilik için küresel alarm zili çalıyor!

Teknolojinin hızla ilerlemesiyle YZ sistemlerinin kişisel veriler üzerindeki hakimiyeti günümüz dünyasında uluslararası iş birliği ve düzenlemelerin gerekliliğini ortaya koydu. YZ sistemlerinin etkileri ve gizlilikle ilgili endişeler artık sadece bir ülkenin sınırları içinde kalmıyor, küresel bir soruna dönüşmüş durumda. OECD'nin YZ sistemlerini sınıflandırmak için geliştirdiği çerçeve, bu alandaki çalışmalara ortak bir dil ve anlayış kazandırırken, farklı ülkeler ve sektörler arasında iş birliğinin temelini atmış bulunuyor.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin özel raportörü, YZ sistemlerinin şeffaflık ve açıklanabilirlik ilkelerinin önemini vurguladı. Bu ilkeler, bireylerin kişisel verilerinin nasıl kullanıldığını anlamalarını sağlıyor ve YZ kararlarının etik ve anlaşılır bir şekilde sunulmasını zorunlu kılıyor. Bu prensipler, YZ kararlarının sadece net, doğru ve tarafsız olmalarını sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda bireylerin bu süreçteki rollerini ve haklarını koruma yollarını da açığa çıkaracak.