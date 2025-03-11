Yapay zekasız cihaz kalmayacak

AYTUN ÇELEBİ

Fuarın en gerçek ürünleri

Konsept ürünlerle gelecek vizyonu sergileyen şirketlerin aksine, Xiaomi ve Nothing, piyasda görebileceğimiz akıllı telefonları görücüye çıkardı. Xiaomi 15 Ultra, MWC 2025 sahnesinde fotoğrafçılık iddiasını konuşturdu. 200 MP periskop telefoto kamerası, büyük 1 inç ana sensörüyle detay ve zum yeteneklerini zirveye taşıyor. Leica ile geliştirilen filtreler ve Snapdragon 8 Elite işlemci, üst düzey görüntü kalitesi ve performans iddiasında. Nothing Phone (3a) Pro, orta segmentte kamera inovasyonuyla öne çıkıyor. Sektörde ilk kez üç adet 50MP sensörü bir araya getiren kamera sistemi (ana, telefoto, ultra geniş açı), markanın ikonik şeffaf tasarımıyla ve yapay zeka destekli "Essential Space" özellikleriyle birleşince, cihaz kalabalık orta segmentte farklı bir alternatif oluşturuyor.



Telefon mu kamera mı?

Xiaomi 15 telefonlara manyetik olarak takılabilen aparatla, 100 megapiksel çözünürlükte bir merceğe kavuşmak mümkün. Modüler optik sistem adlı gelişmeyle, fiziksel odak halkası, yüksek hızlı 10 Gbps veri aktarımı ve tak-çalıştır kolaylığı dikkat çekiyor. Realme ise DSLR kalitesinde çekim deneyimi sunan, üzerine farklı lens takılabilen bir modüler telefon konsepti ile öne çıktı. Bu konseptin avantajı ise var olan profesyonel lensleri kullanma imkanı sağlaması. İki ürün de henüz konsept aşamasında.



Güneş enerjisi yeniden popüler olacak mı?

Lenovo’nun Yoga Solar PC konsepti, kapak kısmındaki yüksek verimli güneş paneli sayesinde %24’e kadar enerji dönüşümü sağlıyor; 20 dakika doğrudan güneş ışığı, yaklaşık bir saat video oynatma için yeterli enerjiyi sunuyor. Infinix’in Note40 ve Note50 prototipleri ise, entegre solar şarj kılıfıyla ortam ışığını enerjiye çeviriyor ve saatte yaklaşık %10 şarj imkanı tanıyor.



Telefonda yeni trend incelik

Fuarda iki ince telefon da dikkat çekti. Tecno, yalnızca 5,75 mm kalınlığıyla öne çıkan Spark Slim’i tanıttı; ergonomik kıvrımları, 6,7 inç AMOLED ekranı, 144 Hz tazeleme hızı, 5200 mAh bataryası ve 45 W şarj desteğiyle dikkat çekiyor. Buna karşın, Samsung Galaxy S25 Edge, 5,84 mm kalınlığında premium bir tasarım sunuyor. İki cihaz da, incelikten ödün vermeden performans sağlamayı amaçlıyor. Apple’ın da ultra-ince iPhone 17 Air modeli üzerinde çalıştığı düşünüldüğünde, ince telefonlardaki rekabeti kullanıcı dostu ve şık tasarımların geleceğini müjdeliyor.

Dizüstülerde çılgın konseptler

RedMagic’in 16 inçlik bilgisayarı ile oyun deneyimi farklı bir boyuta taşınıyor. Göz izleme kameraları sayesinde gözlüğe ihtiyaç duymadan gerçek üç boyutlu efektler sunan cihaz, 4K çözünürlük ve canlı renkleriyle iddialı. Öte yandan, Lenovo, ThinkBook 16P Gen 6 platformu için geliştirdiği modüler Magic Bay aksesuarlarıyla dikkat çekiyor. 8 inçlik dikey ekran, iki adet 13,3 inç’lik 120 Hz Dual Display ve Tiko kod adlı küçük, emoji tabanlı yapay zeka asistanıyla cihazı kişiselleştirmek mümkün.

Telefonunuz ikiye mi üçe mi katlansın?

ZTE’nin akıllı telefon markası Nubia’nın katlanabilir Flip 2 5G cihazı, Oppo Find N2 Flip’e benzer tasarımı ve 3 inçlik OLED ön ekranıyla dikkat çekiyor. 6,9 inç ekran, 120 Hz AMOLED iç ekran, Mediatek Dimensity 7300X çip ve entegre yapay zeka özellikleriyle performans vaat eden cihaz, 193 gram ağırlığında ve 1,2 metreden düşmelere dayanıklı. Öte yandan, Huawei Mate XT, Çin’den sonra ilk kez Avrupa’da MWC’de görüldü. Üçe katlanabilen bu telefon çift yönlü açılarak hem içe hem dışa katlanabiliyor. Toplamda 10 inçlik ekran alanı sunarak tablet deneyimi yaşatan telefonda Kirin 9010 çipi ve HarmonyOS işletim sistemi yer alıyor. Ayrıca, Infinix de Zero Series Mini adıyla daha küçük formatta bir üçe katlanan telefon konsept sunarken, Samsung’un da üçe katlanan telefon yapacağı söylentileri bu segmentte rekabeti kızıştırmayı hedefliyor.

Dikkat çeken üçlü

Cebe sığan projektör

Telefon ekranında film izlemek yetersiz mi geliyor? Aurzen’in fuarda tanıttığı Zip Projektör, cebinize sığabilecek kompakt, katlanabilir bir çözüm sunuyor. Yaklaşık 8 cm en ve boyunda, 2,5 cm kalınlığındaki bu mini cihaz, 80 inçe kadar projeksiyon imkanı, 5000 mAh pille 90 dakikaya kadar kullanım ve 100 ANSI lümen parlaklıkla sinema keyfini taşımaya aday.

Dünyanın ilk evcil hayvan için akıllı telefonu

GlocalMe, evcil hayvanlar için geliştirilen PetPhone’u tanıttı. İki yönlü iletişim sağlayan cihaz, köpek havlamalarını tanıyarak sahipleri uyarıyor ve uzaktan sesli yanıt imkanı sunuyor. Ayrıca GPS, Wi-Fi, Bluetooth ile konum bulma ve sağlık takibi özellikleri de bakım açısından fayda sağlayabilir.

Oyun keyfini katlayacak

Samsung Flex Gaming, el konsolu ve katlanabilir teknolojiyi bir araya getiriyor. 7,2 inçlik katlanabilir ekranı ve entegre oyun kollarıyla dikkat çeken konsept, avuö içinde ergonomik bir oyun deneyimi vaat ediyor. Henüz resmi olarak piyasaya sürülmemiş olsa da, Samsung Display’in OLED ekranı cihazı öne çıkarıyor. Flex Gaming, Exynos çipleri ve GDDR6 bellekle destekleniyor. Ancak piyasaya çıkış tarihi konusunda net bir bilgi yok.

Apple yeni ürünleriyle rol çalamadı

Teknoloji devinin bu hafta tanıttığı yeni iPad Air, iPad, MacBook Air ve Mac Studio modelleri, inovasyondan ziyade rutin bir ürün yenilemesi izlenimi yarattı.

Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2025’in teknoloji dünyasını hareketlendirdiği şu günlerde, Apple’dan gelen ürün haberleri ise bir zamanlar tanıtımları merakla beklenen şirketten yana beklentileri karşılamakta zorlandı. Yenilikleri kısaca özetlersek: Yeni iPad Air ve MacBook Air modelleri, beklenen M3 ve M4 çipleriyle güncellendi. iPad Air, 11 ve 13 inç boyut seçeneklerini korurken, tasarımda kayda değer bir değişiklik sunmadı. Benzer şekilde MacBook Air de M4 çipine ek olarak sadece yeni bir "gök mavisi" rengiyle karşımıza çıktı. Giriş seviyesi iPad ise A16 çipine yükseltilirken, söylentilerin aksine Apple Intelligence desteği sunulmadı. Mac Studio tarafında ise M4 Max ve M3 Ultra çipli versiyonlar tanıtıldı, ancak bu da tasarımda bir devrim değil, daha çok performans artışı odaklı bir güncelleme olarak algılandı.

Apple’ın lansmanlar için MWC haftasını seçmesi de tartışılabilir, zira bugüne kadar teknoloji fuarlarından uzak durarak kendini ayrıştıran şirket, artık rekabetin kızıştığı ve yapay zeka gibi yeni teknolojilerin ön plana çıktığı bir dönemde ‘herkesten farksız’ lansmanlarla markayı sıradanlaştırıyor. Akla tek soru geliyor, acaba Apple eski “sihirli dokunuşunu” kaybediyor mu?