Yaratıcı işleri azaltan uzaktan çalışma modeli mi?

FATOŞ BOZKUŞ

2014 yılında bağımsız bir tam hizmet ajansı olarak Karpat Polat tarafından kurulan Karpat, bugün 50 kişinin çalıştığı ve 35'e yakın müşteriye hizmet veren Türkiye'nin önemli reklam ajanslarından biri. Pandemi döneminde ofisi kapatmayan ajans bu yılın başında ise ilginç bir karar alarak Büyükada'da Alalemciyan Konağı'nı kiraladı ve burayı yaz boyu ofis olarak kullanmaya başladı. Yeni fikir üssü olarak kullandıkları bu konağın bahçesinde denize karşı çalıştıklarını, isteyenlerin öğlen arasında denize girdiğini, isteyenlerin akşam taze balığını yiyip öyle evine gittiğini söyleyen Karpat Polat ile geçen hafta bu yeni ofisin yaratıcılığa ve iş verimliliğine nasıl etki ettiğini konuşma fırsatı bulduk.

Bugünlerde herkesin reklam sektöründe yaratıcı işlerin azaldığını konuştuğunu hatırlattığımız Polat, birçok kişinin bunu ekonomik krizle ilişkilendirse de asıl nedeninin pandemiyle başlayan uzaktan çalışma düzeni olduğunu söylüyor. Geçmişte yaşanan krizlerde yaratıcı işlerde hep artış olduğunu belirten Polat, yaratıcı endüstrilerde bir arada çalışmayınca çıkan sonuçların sihrinin olmadığının altını çiziyor.

Ajans havası solumadan reklamcı olanların sektörü aşağıya çektiği düşüncesini de paylaşan Polat konuşmasını şöyle sürdürüyor: "Reklamcılık bir zanaattır. Ajansa gelmeden, ustalarla bir arada çalışmadan, ajansın havasını solumadan uzaktan reklamcılık yapılmaz. Ustalarla çalışmak, iyi reklamcılarla kafa kafaya vererek bir şeyler üretmek bizim sektörümüz için önemli. Bizler sosyal varlıklarız, yaratıcılık için bir arada olmaya ve paylaşıma ihtiyacımız var."

Büyükada'ya taşındıktan sonra pek çok müşteri toplantısını da buradaki ofiste yaptıklarını aktaran Polat, kışın da bu ofise isteyenlerin gelebileceğini hatta yılbaşı partisini burada yapmayı planladıklarını belirtiyor. Ancak Polat detaylarını açıklamasa da kış için başka bir alternatif ofis planını şimdiden yapmışa benziyor.

Sektörden 3 konkur haberi

1. İpekyol, Twist ve Machka markaları ile tüketicilerine 300’ün üzerinde mağaza ve online kanaldan ulaşan İpekyol Group, yeni dönem medya planlama ve satınalma faaliyetlerini ağustos ayı itibarıyla MG Media ile yürütme kararı aldı.

2.Organize perakende sektöründe faaliyet gösteren ve Türkiye’nin en değerli markaları arasında yer alan BİM, sosyal medya yönetimini Clockwork Agency’e emanet etti.

3. Şişecam yeni reklam ajansını seçti. Şişecam’ın yeni reklam ajansı Punch BBDO oldu.

Verdiği bilgilerle akılda kaldı

Ipsos tarafından AdWatch Araştırması’ndan HAFTA için derlenen ve geçen hafta televizyonda yayınlanan reklamların spontane hatırlanma, beğeni, ağızdan ağıza konuşulma (WOM) düzeylerinin izlenmesi ile oluşturulan iz bırakan reklamlar listesine bu hafta giren reklamlar içinde en dikkat çekeni Cardfinans Trendyol Kart filmi oldu. Reklamın kart ve Trendyol’da nasıl kullanılacağına dair verdiği bilgiler ve hikayeyi popüler bir yol olarak ‘link bırakma’ ile anlatması reklamın hatırlanmasına katkı sağlıyor.