Yarının Köyleri’nde yarıyıl heyecanı: Dijital eğitim tatilde de sürüyor

Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, Trendyol, "Yarının Köyleri" projesiyle yereldeki teknolojik imkanların güçlendirilmesi ve kalkınmanın desteklenmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Trendyol ve UNDP işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında Adana'nın Kürkçüler köyünde açılan merkez, iki haftalık yarıyıl tatilinde çocuklara geniş çaplı ve kapsamlı bir dijital eğitim olanağı sağlıyor.

5, 6, 7 ve 8'inci sınıf öğrencilerinin dahil olduğu yarıyıl programında çocuklar temel bilgisayar kullanımı, 3D tasarım, 3 boyutlu yazıcı kullanımı, block tabanlı kodlama, MBlock uygulaması ile robotik kodlama, temel elektrik elektronik bilgisi ve Ardunio ile robotik kodlama eğitimleri görüyor. 40 öğrencinin faydalanacağı eğitim, çocukların ilgi ve yetkinliklerini yakından gözlemleyebilmek amacıyla 10'ar kişilik gruplar halinde veriliyor.

"Yarının Köyleri"ne e-ticaret alanında dijital destek

Marka, proje kapsamında, teknolojinin gücüyle köylerde yerel üretimi güçlendirmeyi, istihdamı artırmayı, sürdürülebilir ve teknolojiye dayalı üretim kültürünü oluşturmayı, kültürel değerleri koruyarak, kırsal kalkınmaya katkıda bulunmayı hedefliyor.

Proje kapsamında kurulan ve kurulması planlanan dijital merkezlerde çocuklar, gençler, kadınlar ve engelli bireyler önceliklendiriliyor. E-ticaret alanında ürün geliştirmeden markalaşmaya, paketleme tekniklerinden e-ihracata kadar pek çok başlıkta eğitim veriliyor. Sürdürülebilir üretim modellerini ve örnek akıllı tarım uygulamalarını yaygınlaştırarak, üretimde verimliliği artırma hedefiyle çalışmalar yürütülüyor. Bölgedeki yerel üreticilerin desteklenmesi ve böylece ürünlerin e-ihracatla sınırları aşması da projenin hedefleri arasında.

Proje, gelecek aylarda İzmir Ulamış ve Diyarbakır Bağıvar'da yeni dijital merkezlerle büyümeye devam edecek. Dördüncü "Yarının Köyleri" dijital merkezi için de Hatay'da çalışmalar sürdürülüyor. Projeyle 5 yılda toplam 10 köye ve 1 milyondan fazla kişiye ulaşılması hedefleniyor.