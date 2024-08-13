Yedi tepeli şehirde yelken coşkusu

Hakan Atis

Ülkemizde amatör denizciliğin gelişmesi ve mavi dünyaya yönelik kadim kültürün yaygınlaşması için yelken yarışlarını özendirmek ve desteklemek gerekiyor. Bu tartışmasız bir gerçek! Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) bunun bilincinde. Spor kulüpleri de başarılı işlere imza atıyor. Pruva’ya gelince… Bu köşede gemi yapımından, marinalara, tekne üreticilerinden malzeme tedarikçilerine, spor kulüplerinden insan öykülerine kadar her konuyu yazıyorum. Bu hafta da sizlerle 12. TAYK Slam X Eker Olympos Regatta hakkında bilgiler paylaşacağım.

USTALIK İSTİYOR

Bu yılki yarışın sloganı ‘Yelkenin Yeni Modası’ olarak belirlendi. Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı bu başlık altında 9-18 Ağustos 2024 tarihleri arasında birbirinden heyecanlı yarışlara sahne olacak. Bir başka deyişle takımlar J70, J70 Match Race, Hareketli Salma, IRCO, IRC1,IRC2 ve IRC3 sınıflarında hünerlerini sergileyecek. Bu yıl eklenen ‘One Design’ yarış tekneleri ise şüphesiz Olympos Regatta’ya ayrı bir renk katacak. Bir notumu daha aktarmak istiyorum, ‘Hareketli Salma’ kategorisinde 7-20 yaş aralığında 250’ye yakın minik, yıldız ve genç sınıfında yelkenci yarışacak. İstanbul Setur Marina, bu yıl da yarışların kalbi olacak. Yeri gelmişken şu bilgiyi de paylaşmam gerek. Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK), profesyonel yelken giyim markası Slam ve önceki yıllarda olduğu gibi Eker süt ürünlerinin desteği ile günlerce sürecek muhteşem bir yelken coşkusu yaşanacak. Hareketli Salma Kategorisi’ndeki boy ölçüşmelere ise Galatasaray Yelken Kulübü destek olacak. Sözün özü, katkı sağlayan tüm kuruluşları kutluyorum. Optimist, ILCA 7, ILCA6, ILCA 4, 420 ve 470 sınıflarının ödül töreni GS Kalamış Tesisleri’nde 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek. Yarışın genel takvimi ise 18 Ağustos Pazar günü tamamlanacak.

GÜZEL HABER

Bu hafta yazımı önemli bulduğum bir başarı haberini aktararak tamamlayacağım. Türkiye’nin dünyaya ihracat yapan yıldızlarından Sanmar, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün arama kurtarma filosuna güç katacak iki römorkör için anlaşma imzaladı.

Şirketin Yalova Altınova’daki modern tersanesini ziyaret etmiştim. Bu nedenle yapılan işlerin uluslararası kalitesini iyi biliyorum. Bundan ödün vermiyorlar. A’dan Z’ye hepsini kutluyorum. Gelelim törenin ayrıntılarına… Sanmar Onursal Başkanı Orhan Gürün, Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gürün, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cem Seven ve Kurumsal Stratejiler Direktörü İpek Gürün, çalışma arkadaşlarıyla her zaman olduğu gibi iyi bir ekip çalışması sergiledi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mustafa Bankaoğlu, Genel Müdür Yardımcıları Orhan Barda ve Abdullah Köse’nin yası sıra Destek Hizmetleri Daire Başkanı Gökmen Kınık, İdare İşler Müdürü Hakan Kariparduç ve İhale Şube Müdürü Yılmaz Dursun’da kurumun filosuna katılacak modern römorkörlerin mutluluğunu yaşadı. Robert Allan tarafından özel olarak tasarlanan RAmparts 2400SX MKII ‘Boğaçay’ serisi modern römorkörler 24 m boyunca, 75 ton çeki gücünde ve IMO Tier III çevre standartlarına uygun olacak. Ayrıca Fı-Fı 1 yangın söndürme özelliğine sahip bulunacak. Gelecek haftaya kadar pruvanız neta, rüzgar kolayınıza olsun.

Esen kalın.