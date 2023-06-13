Yeni bir devrin habercisi mi?

Selenay YAĞCI

Bugün ‘Sanal Gerçeklik (VR)’ teknolojisi denilince kuşkusuz aklımıza ilk sanal gerçeklik gözlükleri geliyor. Ancak tüm dünyada birçok şirket birbirinden farklı modeller üretmesine rağmen, VR gözlükler akıllı telefonlar, akıllı saatler gibi hayatımızın bir parçası henüz olamadılar. Bu ürünlerin pahalı olmasının yanında bu teknolojiye karşı ilgisizlik de hâkim. Thrive Analytics şirketinin, Amerika’da 18-65 yaş aralığındaki katılımcılarla yaptığı araştırmaya göre; yüzde 63’ü VR gözlük teknolojisini ilgi çekici bulmadığını söylüyor. İlginç tarafı, 25 yaş altı katılımcıların yüzde 40’ı da teknolojiyi ilgi çekici bulmadığını ve gereksiz pahalı olduğunu belirtiyor. Sanal gerçeklik aslında 3 boyutlu olarak sanal bir dünya yaratılması anlamına geliyor. Tarihte ilk kez 1962 yılında multi medya uzmanı Morton Heilig tarafından fikri ortaya konularak günümüze kadar geldi. Ancak VR gözlükleri ve bunların metaverse entegrasyonu konusundaki heyecanlı tartışmalara rağmen, teknolojinin aktif gelişimini engelleyen bazı sıkıntılar var. Önemli bir sıkıntı bu yeni dünyaya girmek için yüksek öğrenme eşiğine ihtiyaç duyulması. Yetişkinlerin arayüze alışması ve sanal gerçekliğin hislerine uyum sağlaması için zamana ihtiyacı var. VR gözlüklerin uzun süreli kullanımında insanlar rahatsızlık hissedebiliyor. Baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı ve yön bozukluğu gibi hareket tutması belirtileri yaşanabiliyor.

VR GÖZLÜKLERİNE SİHİRLİ DEĞNEK

Daha önce Google akıllı gözlükler denedi, Meta bu konuda sürekli yeni adımlar atıyor ancak bu ürün istenen ilgiyi toplamakta zorluk çekiyor. Teknoloji devi Apple, bu hafta geleneksel Dünya Geliştiriciler Konferansı’nda (WWDC), karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro’yu tanıttı. Teknoloji dünyası Apple’ın tanıtacağı gözlüğü merakla bekliyordu. Gözlük, Apple’ın 2015’te piyasaya sürdüğü Apple Watch’tan (Apple Saat) sonra tanıttığı en önemli yeni ürün. Gözlük hem sanal hem de artırılmış gerçeklik deneyimi sunacak. Apple CEO’su Tim Cook açılış konuşmasında gözlüğün gerçek dünyayla sanal dünyayı kusursuz bir şekilde harmanladığını söyledi. Akla ilk gelen ise Apple’ın bile sanal gerçekliği niş alan olmaktan çıkarıp, ana akım haline getirip getiremeyeceği sorusu oldu. Bazı uzmanlar VR gözlüğü ana akım haline getirebilecek bir şirket varsa, o da iki milyar iPhone, iPad ve Mac kullanıcısından oluşan ekosistemiyle Apple olduğunu söylüyor. Apple Vision Pro’nun şirketin ilk uzamsal bilgisayarı olduğu açıkladı. Vision Pro’nun, dijital içeriği fiziksel dünyayla harmanlarken aynı zamanda kullanıcıların başkalarıyla bağlantıda kalmasına olanak tanıdığı belirtilen açıklamada, ürün için ‘devrim niteliğinde’ tanımlaması yapıldı. Açıklamada, Vision Pro’nun kullanıcının gözleri, elleri ve sesi gibi mümkün olan en doğal ve sezgisel girdilerle kontrol edilen tamamen üç boyutlu bir arabirim sunduğuna işaret edilerek, ürünün iki ekranda 23 milyon pikseli bir araya getiren ultra yüksek çözünürlüklü görüntüleme sistemine sahip olduğu belirtildi.

Genelde karma gerçeklik cihazları, oyun sektörüne ya da büyük, abartılı deneyimlere hitap eder. Apple ise oyunlardan hiç bahsetmedi. Buradaki mesaj şuydu: Telefonunda yaptığın her şeyi, daha büyük, daha parlak şekilde ve evinin ortamında yap. Apple gözlüğünü gündelik hayatın kullanışlı bir parçası haline getirdiğini söyleyerek yaptığı tanıtımla, ana akımı hedefliyor. Bu sebeple Apple Vision Pro tanıtımının, iPhone’un akıllı telefon alanında yaptığı gibi, bir değişimi temsil eden büyük bir an olacağı konuşuluyor. Bakalım bir kayak gözlüğünü takmak kadar rahat olan Vision Pro, VR gözlüklerin kaderini değiştirecek sihre sahip mi?

ÖZELLİKLERİ NELER?