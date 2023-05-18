Yeni CEO, McCann İstanbul’u eski gücüne kavuşturma hedefinde 

Türkiye’nin köklü ajanslarından biri olan ve dünyanın öne gelen reklam gruplarından FP7 McCann’in bünyesinde yer alan McCann İstanbul’da yeni CEO Elifsu Tufan’ın göreve gelmesiyle birlikte hareketli günler yaşanıyor.

Nisan ayında ajansta işe başlayan Tufan, McCann’i eski popülaritesine geri döndürmek için kolları hemen sıvamış. Dijital fikir ve yetenekler konusunda ajansın gücünü gören Tufan, önceliği yönetici kreatif direktör arayışına vermiş.

Daha önce Medina Turgul DDB’de birlikte çalıştığı, tecrübesi ve yüksek enerjisiyle ajans için tam aradığı isim olduğunu düşündüğü Emir Yüksel’i ajansın yönetici kreatif direktörü olarak transfer eden Tufan, 17 yıldır ajans bünyesinde çalışan Funda Hergül’ü de müşteri ilişkilerinin başına getirdi.

Önceki hafta Tufan ile ajansta bundan sonra yapmak istediklerini konuşma fırsatımız oldu.

Kendileri için çok heyecanlı bir dönemin başladığını söyleyen Elifsu Tufan, “McCann İstanbul mevcut müşterilerini memnun etmiş bir ajans. Loreal gibi dev bir şirketle yıllardır çalışıyor. Hedefimiz önümüzdeki dönemde yapacağımız değişikliklerle ajansı eski popülaritesine geri döndürmek” dedi.

“HOLİSTİK BAKIŞ AÇISIYLA HİZMET VERECEĞİZ”

Dünyada FP7 McCann network ajanlarıyla çalışan Mastercard’ın Türkiye’de ilk defa McCann İstanbul’la çalışmaya başlayacağının bilgisini veren Tufan, Nisan ayında sonuçlanan konkur neticesinde bu müşteriyi portföylerine kattıklarını anlatıyor. Bu ay ise Kappa ve Superga markalarıyla çalışmaya başladıklarını aktaran Tufan, ajansı taşımak istediği noktayla ilgili ise şöyle konuşuyor:

“Müşteri portföyünü daha da genişleterek, anlamlı ve akıllı büyüme hedefimiz var. Ayrıca yaratıcılık liginde de önemli bir oyuncu olmak istiyoruz. Hem şirketler hem de çalışanların “keşke McCann’le çalışsam” diyebileceği bir yapı oluşsun istiyoruz. Grup bünyemizde medya ajansı Universal McCann ve halkla ilişkiler ajansı Weber Shandwick var. Biz bu şirketlerle güç birliği yaparak holistik bir bakış açısıyla müşterilere hizmet vermeyi arzuluyoruz.”