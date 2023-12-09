‘Yeni mutfağın temsilcisi’ Türkiye’de ilk listesini açıkladı

Volkan AKI

Gastronomi alanındaki derecelendirme otoritelerinden biri daha Türkiye’ye geldi. Sözen Group iş birliği ile Türkiye'ye adım atan dünya gastronomisinin en seçkin rehberlerinden olan Fransa menşeili Gault & Millau, Türkiye gastronomisinde yepyeni bir dönemin kapılarını aralayacak. Sözen Group’un kurucusu Gökmen Sözen’in bunda büyük rolü var.

20 yıldır gastronomi dünyasında pek çok ilki gerçekleştiren Sözen, bu anlamda Türkiye gastronomisine de önemli katkı yapacak bir yol açmış oldu. Kendim de uzun yıllardır pek çok proje hayata geçirmiş bir gazeteci olarak, uzun ve zorlu bir süreçte taşın altına elini koymanın önemli bir cesaret istediğini söyleyebilirim.

Michelin’in ardından Gault & Millau rehberinin de Türkiye’ye gelmesiyle, iki büyük rehber arasında yaşanacak kalite rekebeti, sonuçta sektöre yarayacak.

4 Aralık 2023 Pazartesi günü Çırağan Palace Kempinski'de düzenlenen ödül töreni de çok güzel oldu. Türkiye gastronomisine katkı yapan öncü duanyenlere ödül verilmesi en önemli notlardan biriydi. Herkes onurlandırıldı ki bu belki geç kalmış bir sorumluluktu. Gökmen Sözen bunu Gault & Millau aracılığı ile yaptı.

Kendi adıma, Türkiye’de gostronomi yazarlığını başlatan rahmetlii Tuğru Şavkay’ın anılması ve Mehmet Yaşin’in ödül almasını önemliydi. Çünkü rehberin tarihi de iki gazeteci ve yemek eleştirmeni Henri Gault ve Christian Millau’ya dayanıyor. 1972 yılında sarı rehber olarak başlamış her şey…

Yerel gastronomiye sahip çıkıyor

Listeler pek çok yerde yayınlanıyor, bunlara bakma şansınız olacaktır. Ben biraz Gault & Millau’un farklı yanlarından bahsetmek istiyorum.

CEO Patrick Hoyoun da bahsetti… Gault & Millau, 50 yıldır tüm işletmeleri, restoranları, artizan işletmeleri ve barları içeren bir rehber. Fransa’da ve dünyada yeni şeflerle tanışmak üzere bu iki gazeteci mutfağın şifrelerini, kodlarını bozmak üzere yola çıkmış… Evet amaç “yeni mutfak…” Geleneksel mutfağın hatlarını deforme ederek bugün alıştığımız yeni gastronomi ile dünyayı tanıştıran, bu iki gazeteci… ‘Yeni mutfak’ teriminin doğuşu Gault & Millau ile birlikte gerçekleşiyor. Yani yenilik yaratanların peşinde dünyanın her ülkesinde… Yerel gastronomiye de çok büyük önem veriyor. CEO Patrick Hoyoun şöyle diyor:

“Şefleri keşfederek, yerel gastronomiye sahip çıkarak ilerliyoruz çünkü gastronomi standartları için yerel gastronomi çok kritik… Bugün Gault & Millau 18 ülkede, güçlü şekilde konumunu koruyarak, 500 milyon kişinin takip ettiği bir rehber. Aynı zamanda dünyayı turlayan turistlerin farklı gastronomi kültürlerini keşfi için rehberlik yapıyor. 3-5 yıllık hedeflerimizde 3 milyar insana ulaşmak, milyarlık bir turizm hareketi var. Sonuç olarak Türkiye’de de var.”

Bu rehberlerin Türkiye’nin gastronomisine ve turizmine büyük katkıları olacak. Emeği geçenleri tebrik ediyorum…

Bu arada belirtmeden geçmeyelim. Gault & Millau Türkiye 2024 Ödül Töreni’nde, Yılın En İyi Restoran Ödülü’nün sahibi Maksut Aşkar’ın kurucu şefliğini yaptığı Neolokal olurken Yılın En İyi Şefi Ödülü'nün sahibi ise TURK Fatih Tutak'ın Kurucusu & Şefi Fatih Tutak oldu.

REHBER TÜRKİYE’DEN 9 ŞEHRİ KAPSIYOR

Türkiye’yi 17. ülke olarak bünyesine katan rehber, 2023 yılı içerisinde ülkenin önde gelen turizm destinasyonlarında saha çalışmalarına başladı. Gault & Millau Türkiye rehberi, belirli şehirleri vurgulamak yerine zengin ve detaylı bir Türkiye gastronomi turu sunmayı amaçlıyor. Rehberin Türkiye uyarlaması, ülkemizin önde gelen gastronomi destinasyonlarından olan İstanbul, İzmir, Çanakkale, Balıkesir (Ayvalık), Aydın (Kuşadası), Muğla (Bodrum, Fethiye, Marmaris), Antalya, Gaziantep ve Nevşehir (Kapadokya)’i kapsıyor.