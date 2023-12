Yeni sezon şen başladı la!

Takip Et

Ece ULUSUM

Onu bunu bilmem de biz çok temiz delirdik. Güzel delirdik. Yani içimize virüs mü girdi, o mu girdi, bu mu girdi, ne girdi bilmiyorum ama salmışız arabayı boşta yokuş aşağı, lastikler bitmiş... Nihayetinde yaşıyoruz! Behzat Ç.’nin yeni sezonunun fragmanında Behzat amir yeni sezonun dünyasını bu sözlerle anlatıyor.

20 yılı deviren dizi Behzat Ç., geçen yıl yoluna BluTV’de devam etmiş, dijital dünyanın sınır imkanlarının da etkisiyle bu hali çok sevilmişti. Dizinin yeni sezonu dün yayına girdi. Yeni bölümlerde de Cinayet Büro Amirliğinde görevli Başkomiser Behzat Ç ve ekibinin hikayesini anlatıyor. Bu sefer daha güncel, karakterler daha sorgular vaziyette orası kesin. Korkusuz, yalnız ve görevine sadık amirimizin hikayesinin yönetmenliğini Devrim Yalçın üstlenirken, senaryo Ercan Uğur imzası taşıyor.

Bu hafta yeni bölüm seyri sonrası tüm kadro ve kültür sanat basını Gümüşsuyu’ndaki restoran Madam Niça’da buluştu. Alana girmeden ekip soruları yanıtladı. Yeni sezona dair sorular gelince, Güven Kıraç şakayla karışık "Çektik seyredeceğiz işte! " dedi. Erdal Beşikçioğlu sözü aldı ve "Arkadaşlarla, dostlarla bir işin içinde olmak ayrı bir keyif. Bir de bu yapım Behzat Ç. olunca çok daha tatlı oluyor. Her yıl Ankara’ya gidip çekiyoruz. Güven buna askerlik diyor. Umarım bu sezon da seyirci diğer daha fazla keyif alır. Çünkü biz her sezon çok daha keyifle ve zihnimiz açık yapıyoruz işimizi. Üzerine koyarak, daha fazla sorgulayarak ve gündemi takip ederek yaptık. Bundan sonra da uzun yıllar öyle olacak diye düşünüyorum" diye konuya açıklık getirdi. O an uzun soluklu bir dizi oluğunu fark etmiş olacak ki ‘Hayalet’ rolüyle bildiğimiz İnanç Konukçu "Hepimiz Behzat Ç’den emekli olacağız gibi duruyor" diye takıldı.

Bunun üzerine aramızdan biri seyircinin bu diziyi sevmesindeki sırrı sordu. Beşikçioğlu başını salladı ve yanıt devam etti: "Ya samimi olması. 20 yılın verdiği arkadaşlığın diziye de yansıması. Bütün oyuncular birbirini tanıyor ve bir sonraki adımın ne olacağını tahmin edebiliyor. Setteyken bazı sahnelerin aktığı çok fazla oldu. Elbette bir de iyi senaryo olması."

Güven Kıraç da rol arkadaşını onaylayarak "En önemli şey senaryo ancak samimiyet her zaman çok çalışan bir şey. Zamanımızda bile sosyal medyada samimi bulunan içerikler çok seviliyor. Dolayısıyla bu işin başarısının ana tılsımı gerçekten samimi olması" dedi.

BEHZAT AMİRİM TARKAN İSTEDİ

Diziye özel hazırlanan ortamda, masalarda amirimin tarzı telsiz ve tespihler vardı. Gecenin işbirlikçilerinden biri Hepsiburada olduğu için bir ara hızlı teslimat şakalı sahneye müzisyen teslimi olur mu diye düşündüm ama olmadı. Geceye arabesk ve alaturka şarkılar eşlik etti. Bir ara Erdal Beşikçioğlu müzisyene "Tarkaaaaan!" diye seslenince vokal kırmadı amiri. Ortalık şenlendi.

‘Tarifi imkansız’

Beşikçioğlu’nun kızı Derin Beşikçioğlu da bu sezon dizide rol alıyor. Henüz ilkokuldayken dizi setlerinde dolaşan kızının dizide rol almasına baba olarak çok duygulanmış. "Bir babanın evladıyla oynaması çok gurur verici ve tarifi imkansız bir keyif. Derin büyüdükçe umarım bizlerden daha iyi yerlere gelir. En büyük mutluluğum artık onun başarıları olur" dedi ve gece boyunca her fırsatta kızına sarılıp tebrik etti.