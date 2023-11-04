Yeni trend bakımda gizli

ÖZGE YAVUZ

Son dönemde en çok hangi ürün gruplarına yöneldiniz?

Bir süredir tüm kategorilerde bakım ön planda. Ürün içerisinde ana özelliği ile birlikte etkili ve çözüm sunan bakım formülü varsa daha fazla talep görüyor. Örneğin dudak kategorisinde bakım yapan dudak ürünleri ve gloss’ların öne çıktığını görüyoruz. Makyaja ilgi artıyor ama özellikle ten ürünlerinde aydınlatıcılar, allıklar, pudra ve kontürler rağbet görüyor. Özellikle bu ürünlerden organik, mineral içerikli olanları daha fazla tercih ediliyor. Makyajın yanı sıra en çok ilgi aslında yüz kategorisinde. Cilt bakımında SPF bilincinin ve kullanımın arttığını gözlemliyoruz. Bunun dışında göz kremi ve serumu, cilt temizleyiciler ve dudak bakım ürünleri kategoride ilk sıralarda yer alıyor. Yeni kategorilerimizden saç bakımında ise; son yılların vazgeçilmez ürünü serumlar çok fazla tercih ediliyor.

Parfüm satışları nasıl?

Parfüm her zamanki gibi kadın-erkek herkesin yoğun bir şekilde kullandığı bir ürün grubu. Özellikle parfüm tarafında niş kategori hızla büyüyor. Premium markalara artan ilgi ile birlikte bizler de deneyimi zenginleştirmeye odaklandık.

Tüketicilerin yeni ürünlerle ilgili beklentisi nedir?

Pandemi döneminde hayatımıza maskelerin girmesiyle beraber güzellik kategorilerinde değişimler oldu. Tüketicinin ilgisi sadece kozmetik çözüm sunan ürünlerden kozmetik ile bakımı bir arada sunan ürünlere kaydı ve böylece bakım kategorisi hacmini genişletti. Premium saç kategorisi ortaya çıktı, müthiş hızlandı. Temiz güzellik kavramına odaklandık, doğallık öncelimiz haline geldi. Günümüzde temiz ve yeşil ürün, içerik ve süreçler halen bu sektörün en önemli konusu olmaya devam ediyor. Temiz kozmetiğin, iyi içeriklerin önümüzdeki 5 yılda en az 2 kat büyüyeceği öngörülüyor. Sephora olarak biz de dudaktan cilde ve saça kadar tüm kategorilerde kozmetiği ve bakımı birlikte sunan ürün alternatiflerine sahip olduğumuz için hem bu konuda hassas olan müşteri kitlesine hitap etmeyi başardık hem de pazar payımızı artırmış olduk.

Sephora, Türkiye pazarına gireli kaç yıl oldu? Kaç şubeye ulaşıldı?

Sephora Türkiye’ye 2010 yılında girdi. Kasım ayı sonunda 40 şubeye ulaşmayı hedefliyoruz. 2024 yılında özellikle İstanbul ağırlıklı premium lokasyonlarda güzellik tutkunları ile buluşmayı hedefliyoruz. Fizikselin yanı sıra dijitalde de yatırımlarımıza devam ediyoruz.

Türkiye pazarını nasıl değerlendiriyor Sephora global?

İçerisinde bulunduğumuz enflasyonist ortamın etkisiyle Sephora’nın büyümesi üç haneli rakamlarda seyrediyor. Enflasyonla beraber fiyatın etkisi de var tabii. Fiyattan ayırdığımız zaman da özellikle adette Avrupa’daki ülkeler arasında en yüksek büyümeye sahip olduğumuzu söyleyebiliriz. Avrupa ülkeleri arasında büyümenin önemli pazarlarından biri olmaktan da gurur duyuyoruz.

İnternet tarafında satışlar nasıl gidiyor?

Geçen sene başladığımız yenilikçi platformumuz giderek güçlenmeye devam ediyor. Bu sene içerisinde ve önümüzdeki senede de birçok yeniliği ve yetkinliği online kanalımıza getirmeye devam edeceğiz. Bu yetkinliklerle güzellik tutkunları için daha kişiselleştirilmiş deneyimleri online’da olduğu kadar offline’a da taşımaya özen gösteriyoruz. Kişiye özel parfüm notalarının çıkarıldığı Airparfum, online olarak verilen siparişin mağazadaki dijital dolaplardan teslim alma imkanı veren Click & Collect, güzellik uzmanı ve mağaza seçerek randevu oluşturulan Booxi ve mağazada kişiselleştirilmiş bir deneyim imkanı sunan HappyAPP uygulamaları ile misafirlerimizin her yerde ve her koşulda yanında olmaya devam ediyoruz.