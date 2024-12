Yeni yıl moduna sokacak 5 yapım

CANAN DEMİRAY

1-Kısa ve tatlı

An Almost Christmas Story, Disney+

An Almost Christmas Story, Noel dönemine yakışır, sıcak bir aile temasını farklı bir şekilde ele ekrana getiriyor. Gerçek bir hikayeden ilham alınarak yapılan bu kısa film bir stop-motion animasyon. 2020 yılında, Rockefeller Center’ın Noel ağacı New York’a getirilirken, dev dalların arasında gizlenmiş erkek bir baykuş bulunmuştu, ağacı kurarken fark eden yetkililer baykuşun iyileşerek doğaya dönmesini sağlamıştı. Filmde ise genç bir baykuş olan Moon'un, Rockefeller Plaza'ya götürülen bir ağaca sıkışması ve New York City’de yolunu bulmaya çalışırken kaybolmuş bir çocuk olan Luna ile tanışması anlatılıyor. Usta yönetmen Alfonso Cuarón’un yapımcılığını üstlendiği, David Lowery’nin yönettiği bu kısa film, sade ama etkileyici bir hikaye ile izleyicileri hem düşündürüyor hem de duygulandırıyor. Bir baykuş olan Moon ve küçük bir kız olan Moon’un gözünden büyük bir şehirde gerçekleşen bu macerayla tatil döneminde aslında neyin önemli olduğunu hatırlatıyor. Hikaye,sevgi ve aidiyet üstüne mesajlar veriyor.

Film sadece çocuklara değil, yetişkinlere de hitap eden bir hikayeye sahip. Yönetmen David Lowery, çocukluğundaki kartonla şehirler inşa etme deneyiminden yola çıkarak New York’u kartondan ve kağıttan tasarlanmış ve nostaljik atmosfer yaratmış. Cuarón’un diğer kısa filmleri The Shepherd ve Le Pupille gibi, bu yapım da duygusal derinliğiyle fark yaratıyor.

2-Love Actually’nin senaristinden

That Christmas, Netflix

Romantik komedi denildiğinde Four Weddings and a Funeral, Notting Hill ve elbette Noel’in modern bir klasik filmi olan Love Actually gibi kültleşmiş filmleriyle bildiğimiz Richard Curtis, bu kez tatlı mizah anlayışı ve samimi hikaye anlatımını bu kez bir animasyon filmle izleyiciye sunuyor.

That Christmas, İngiltere’nin sahil kasabası Wellington-on-Sea’de geçen, Noel yaklaşırken kasaba sakinlerinin yaşadığı olaylara odaklanan birbirine bağlı üç hikayeye sahip. Yalnız bir çocuk olan Danny hem babası hayatında olmadığı hem de hemşire annesi çok yoğun çalıştığından kendini yalnız ve değersiz hissetmektedir. Öte yandan, bir grup çocuk, ebeveynleri bir kar fırtınası yüzünden mahsur kalınca kendi başlarına bir Noel kutlaması organize etmeye çalışır. Cesur bir kız olan Bernie ise okulun alışılmışın dışında bir Noel gösterisini yönetme çabası içindedir. Bu hikayelerin ortasında, Noel Baba’nın yaptığı büyük bir hata, kasaba halkını birbirine yakınlaştırır. Aile bağları, sevgi, yalnızlık ve Noel ruhu gibi temaları işleyen film etkileyici bir seslendirme kadrosuna sahip. Örneğin Noel Baba’yı Succession’da babaların babası Logan Roy’u Brian Cox seslendirirken, usta oyuncu Bill Nighy, Fiona Shaw ve Doctor Who’dan Jodie Whittaker gibi oyuncular da seslendirme kadrosunda yer alıyor. Yönetmen koltuğunda ise How to Train Your Dragon filmlerinde animasyon yeteneğini kanıtlayan Simon Otto bulunuyor. Ayrıca film için Ed Sheeran, Under The Tree adında bir şarkı yazarak söyledi.

3-Cesaret, Noel’i kurtaracak

Red One, Prime Video

Çocukluğunda zorlu günler geçiren ve yetişkinliğinde de hayata karşı umursamaz bir tavır takınan Jack O’Malley, Noel Baba’ya inanmayı bırakın, “Yaramazlar Listesi”nin müdavimi olmuştur. Ancak yaptığı son hacker işi, hayatını altüst eder. Müşterisini sorgulamadan kabul ettiği bir görev, Noel Baba’nın kaçırılmasına neden olur. Noel’in güvenliğinden sorumlu, sert mizaçlı Callum Drift ve Jack’in yolları kesişir. İkili, kaçırılan Noel Baba’yı kurtarmak ve tatil ruhunu yeniden canlandırmak için heyecan dolu bir maceraya atılır.

Red One, devasa bir bütçeyle aksiyon, Dwayne Johnson ve Chris Evans’ın bir araya gelmesi, kuşkusuz filmi cazip kılıyor. Johnson, güvenlik şefi rolünde klasik aksiyon kahramanı havasını korurken; Evans ise alaycı hacker Jack rolünde sahneyi neşelendiriyor. Ağırlık antremanı yapan modern bir Noel Baba rolünde ise usta oyuncu J.K. Simmons var. Lucy Liu, Bonnie Hunt ve Kiernan Shipka gibi güçlü isimler de kadroya dahil. Elbette hikaye klişe, karakterler zıt, formül oldukça tanıdık. Yönetmen Jake Kasdan renkli bir dünyada aksiyonlu neşeli bir ortama izleyenleri ailece davet ediyor.

4-Sıcak bir aile hikayesi

Nutcrackers, Disney+

İşkolik bir amcanın beklenmedik bir şekilde dört yeğenine bakmak zorunda kalmasıyla başlayan klasik bir dönüşüm hikayesine sahip Nutcracker sıcak bir aile hikayesi. Elbette işkolik amcanın şehirde önemli işleri var, kırsalda olmaktan hoşnut değil ama Ben Stiller'ın canlandırdığı amca Michael, düzen takıntılı bir hayatı terk ederek duygusal bağlarını yeniden kurmaya başlıyor.

Filmin yönetmeni David Gordon Green bir arkadaşının çocuklarından ilham almış ve bununla da kalmayarak bu dört kardeşi filmin kadrosuna dahil etmiş. Elbette gerçek hayattaki kardeşlik kimyası, hikayeye de geçiyor. Çiftlikteki doğal yaşam da onların doğal alanı. Spoiler vermeden filmde tatlı bir Fındıkkıran performansı olduğunu ve çocuk oyuncuların bale eğitimi aldığını da ekleyeyim. Slapstick komedi var mı evet ama Stiller'ın performansı, karakterin dönüşümüne inandırıcılık katıyor. Eğlenceli bir tatil komedisi arayanlara keyifli bir seçenek.

5-Şarkılı müzikli eğlence

Sabrina Carpenter: A Nonsense Christmas, Netflix

Noel ruhunu şarkılarla yaşatmak için yeni nesil yıldızlardan Sabrina Carpenter devrede.

50 dakikalık özel program, Saturday Night Live benzeri skeçler ve düetlerle dolu. Sabrina ekrana çok yakışıyor, arada nostaljik klipler ve müzikler keyifli anlar da yaşatıyor. Shania Twain, Kali Uchis ve Tyla gibi konuklarla klasik Noel şarkıları söylenirken sürprizlerden biri skeçlerden birinde “Nick” adlı sevgilisinin Noel Baba çıkması. Chappell Roan ve Cara Delevingne de konuklar arasında.Evde yemeğimizi yerken o da ekranımızı süslesin derseniz neşeli olur.