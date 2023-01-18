Yeniden doğuş hikayesi: Bertone GB110

Okan ALTAN

Saymaya kalksak bu sayfaya sığdıramayacağımız kadar çok dünyanın en iyi otomobil üreticileri için onlarca otomotiv ikonu yaratmış olan, İtalyan karoser yapımcısı ve tasarımcısı Bertone, 2014 yılında yaşadığı ağır krizi nihayet atlatıyor… Giorgetto Giugiaro ve Marcello Gandini gibi efsanelerin de yetiştiği okul olan marka, şimdi daha da sade bir yaşama mı girecek diye düşünürken, karşımıza 1.100 beygir gücü ve torka sahip bir süper spor otomobil çıkardı.

1970 Stratos Zero ve Carabato dizaynının devamı gibi duran ve Andrea Mocellin imzalı GB110 modeliyle Bertone, ustalık sınıfı bir mekanik şaheserle, güç ve kaslı yapıyı bir araya getiriyor, İtalyan şıklığı ve zarifliğini de üstüne ekliyor.

1967 Marzal’ı akla getiren cam yüzeyli makas kapılar, dik açılış kinematiğiyle otomobilin dışa dönük karakterinin ve Bertone’nin göz alıcı araçlar tasarlama tarihinin altını çiziyor. İçerdeki 7 ileri şanzımanı kontrol eden vites kulakçıklarını taşıyan düz zeminli direksiyon simidi ve dijital göstergeli klasik gösterge tünelleri de, bilinen kokpit tasarımlarından çok farklı… Parlak turuncu Bertone logolu merkezi kilitli forje jantlar, yine turuncu renkte hazırlanmış devasa fren kaliperleri ve diğer detaylardaki turuncu tonlar, kaslı formun vurguları olarak kullanılmış. 2.630 mm’lik dingil mesafesinin uçlarındaki lastikleri ise önde 255/30 R21 ve arkada 335/25 R22… Yandan Stratos Zero’dan miras belirgin ters C şeklini gösteren GB110, kapının alt hizasındaki siyah- turuncu bir bölüm otomobilin dış yüzeyinin altından geçerek yandaki soğutma sistemine giden hava akışını gösteriyor. Üstten ise, Franco Scaglione’nin Alfa BAT-serisi konsept otomobilleriyle bir bağlantı hatırlatarak, yan hatlarda ilerleyen yumuşak kıvrımlar ve aracın yuvarlak arka ucuyla birleştiği arkaya doğru yansıtılmış. Ve arkada; egzostun üçgen şekli, görsel ağırlığı arka tekerleklere vermiş. Arka çamurluklar adeta arka tampona akarken, yalnızca arka tarafı hafifletmek için değil, aynı zamanda aerodinamiği optimize etmek için bir çözüm olmuş. Tamponun üst kısmındaki, motor bölmesinin verimli şekilde havalandırılmasını sağlayan açıklıklar da, oldukça teknik görünüyor. Ve otomobilin ön kısmına bakarsak; LED ışıkların aracın genel iç ve dış bükey yatay çizgilerini daha da öne çıkardığı fark ediliyor. Kaputun inişine homojen bir akış kazandıran çizgileriyle farlar, aynı zamanda ön ucu otomobilin geri kalanıyla uyumlu hale getiren aerodinamik bir köprü ile bağlanmış…

1912 yılında Torino’da atların çektiği fayton vs arabaların kalitesi ve şık tasarımlarıyla ünlenen Giovanni Bertone, Carradore’den Carrozziere’ye hikayesini SPA 23S şasisi üzerine yaptığı ilk torpedo stili otomobille geliştirmişti. 1932 Lancia Artena ve oğlu Nuccio’nun 2. Dünya Savaşı sonrasında hazırladığı Fiat 500 Barchetta gibi yarış araçlarıyla Bertone damgası uluslararası camiada aranır olmaya başladı… Fiat 850 Spider’ı da üreten Gruliasco’daki yeni fabrikayla birlikte Alfa Romeo’ya Montreal ve sonra da Lamborghini’ye Miura’yı kazandıran Bertone, Espada ve Countach ile 50 yıl öncesinin en önemli ve pahalı dizayn stüdyosu unvanını kazandı. Ve böylece Volvo bile Bertone’nin kapısına çalarken, Lancia Stratos bir başyapıt olarak yaratıldı. Bu arada Aston Martin DB2/4 Spider da unutulmazları arasına girmişti… Fiat X1/9’u hem üretme, hem de satma yetkisini de alan Bertone’nin 40 yıl önceki General Motors için “gizli” çalışmaları da çok konuşulacaktı… Blitz Barchetta gibi ilk elektrikli prototipinin de o döneme ait olduğunu belirtelim…

MARKANIN PAZARLAMA YÜZÜ…

Lilli Bertone yönetimiyle üretimi bırakıp, farklı endüstriyel tasarım ve ulaşım sektörleri için de çalışmaya başlayan bu yaldevasa dizayn stüdyosu, tüm dünyayı şaşırtan fütüristtik Mantide ve Alfa Romeo Pandion eserlerini de hazırlayınca, önce Akka Technologies’in sonra da Mauro ve Jean-Franck Ricci kardeşlerin yatırımlarını alarak günümüze kadar geldi…

La Carrozzeria Bertone’nin yüz yılı aşkın tarihinde Ferrari’den Opel ve BMW’ye kadar başka markalara özel ürettiği özel modellerin deneyimiyle, şimdi 110. yaşını kutladıktan sonra GB110 ile adeta yeniden doğuyor.

Bertone’nin, gelecek için yepyeni ve heyecan verici olasılıklar yaratmak için klasmanında lider bir yüksek performanslı araç olarak konumlandıracağı süper otomobilinin elektrik desteği olmayan bir Euro6 içten yanmalı motorla planlanması ise çok ilginç… Fakat, plastik atıklardan yapılan sentetik yakıtla çalışma ihtimali ise otomotiv içindeki bambaşka bir vizyonla seçenek yaratacak... Kirliliğin giderilmesi yönünde çözümlerde farklı teknolojilerin kombinasyonlarının gerektiğine inanan Bertone, plastik atıkların değerli bir kaynak olarak değerlendirilmeyi düşünüyor ve Select Fuel ile olan ortaklığıyla bir zamanlar atık olanı alıp orijinal haline geri dönüştürmeye çalışacaklarını açıklıyor.

Altyapısı tümüyle fonksiyonel Alman mühendisliğinde hazırlanırken; ön ve arka suspansiyonda bağımsız çift salıncak, helezon yaylar ve 4 yollu sönümleme ayarlı Anti-Rollbar gibi klasik düzenin tercih edilmesi ise, “sahibinin kullanım amacına göre aracı tamamen kişiselleştirme ve olası her farklı sürüş durumuna göre ayarlama imkanı verebilecek” diye açıklanıyor…

33 adetlik sınırlı sayıdaki 2024 üretimi için, 3 milyon Euro gibi çılgın bir fiyatla sadece işin erbabı koleksiyonerlerden sipariş alınacakmış… Fakat, bu dört çekerli GB110’un asıl görevi, büyük üreticilerin kendi modelleri için yeniden Bertone damgasını pazarlamak... Belki o sebeple de; GB110’un ardından başka yeni Bertone’ler de, yakın zamanda gösterilmeye başlanacak…