Yenilikten korkmayın

Aslı Barış

Projenin çıkış noktasından bahseder misiniz? Böyle bir girişim oluşturmaya nasıl karar verdiniz?

Kişiye özel stil danışmanlığı konsepti genelde lüks ve erişilmez bir hizmet olarak algılanıyor. ‘Bi Kutu Kombin’ de bu algıyı kırabilmek ve bu konsepti herkesin ulaşabileceği bir hale dönüştürmek amacıyla ortaya çıktı. ‘Bi Kutu Kombin’in iş modelinin, uzun yıllardır belirli bir kitleye verdiğimiz stil danışmanlığı hizmetini herkese taşıyabilme fikriyle ne kadar örtüştüğünü gördük.

Konsept nasıl çıktı ve ne kadar zamanda geliştirildi?

Bi Kutu Kombin’in iş modeli aslında birçok ülkede büyük firmalar tarafından hayata geçirilen ve sürekliliği sağlanabilen bir sistem. Bize de yıllardır beraber çalıştığımız ekip arkadaşımız Layza Akdilek Alp’in getirdiği bir projeydi ve gerçekten çok heyecanlandırdı bizi. Projeyi geliştirmek için üzerinde üç yıldan uzun bir süre, en ince detayına kadar çalıştık. Start-up süreci zolayıcıydı ama hiç bilmediğiniz bir alanda her gün yeni bir şeyler öğrenmek, ekip arkadaşlarınızla yeni keşifler yapabilmek ve fikirler üretmek de bir o kadar eğlenceli...

Peki sistem nasıl çalışıyor? Hangi alt başlıklar var?

Tüm sistemimiz stil danışmanlığı almak isteyen müşterilerimizin kendilerini ve stillerini kolayca anlatabilecekleri şekilde oluşturuldu. ‘Bi Kutu Kombin’in sitesine girdiğiniz zaman karşınıza bir stil testi çıkıyor. Bu testi çözerek stil danışmanınıza kişisel tarzınızı, beklentilerinizi anlatıyor ve sizin için uygun olan bütçeyi belirliyorsunuz. Stil ekibimizden size özel atanan stil danışmanınız bu bilgiler ışığında kombininizi hazırlıyor, kutulanan kombininiz evinize ücretsiz kargo ile teslim ediliyor. Kombininizi teslim aldıktan sonra 4 günlük bir süreniz oluyor, kutunuzda yer alan 5-7 parçayı deneyebiliyor, gardırobunuzdaki diğer kıyafetlerinizle uyumlarına bakabiliyorsunuz. Eğer almak istemediğiniz parçalar olursa da ücretsiz bir şekilde iade edebiliyorsunuz. Şu anda trendler, sokak stili, spor, iş hayatı, ev hali, hafta sonu gibi kombin konseptlerimiz var ve yeni konseptler üzerinde de çalışıyoruz.

Bünyenizde 200’ün üzerinde marka var. Bu markaları seçerken nelere dikkat ediyorsunuz?

Bahsettiğiniz gibi şu anda 200’ün üzerinde marka ile çalışıyoruz ve en büyük önceliğimiz markaların tamamının yerli olması. Birlikte çalışacağımız tüm markalar styling ekibimiz tarafından incelenip özenle seçiliyor. Duruşuna güvendiğimiz, müşterilerimizle eşleştirebileceğimizi düşündüğümüz yerel markalarla ilerliyoruz.

Modada sürdürülebilirlik çok konuşulan konulardan… Bu girişimin sürdürülebilir modayı desteklediğini söyleyebiliriz öyle değil mi?

Hem birlikte çalıştığımız markalarda hem de markalarla birlikte yürüttüğümüz tüm projelerde sürdürülebilirliği önceliyoruz. Ülkemizde üretim yapan markalarla birlikte çalışarak hem çevreyi gözetiyor hem de yerli ekonomiye katkı sağlamak açısından sürdürülebilir bir yol izliyoruz. Sitemizde yer verdiğimiz blog içeriklerimizle, sosyal medya hesaplarımızdan yaptığımız bilgilendirici paylaşımlarla da takipçilerimizi ve müşterilerimizi sürdürülebilir modaya ve bilinçli tüketime yönlendirmeyi hedefliyoruz. Hızlı moda anlayışının yarattığı tüketim teşvikini ve bu teşvikin çevreye verdiği zararı göz ardı edemeyiz. Bu konuda insanların bireysel olarak atabilecekleri en kolay, en uygulanabilir adımlardan bir tanesi de kapsül dolap oluşturmak. Biz de oluşturduğumuz kapsül kutu konseptiyle müşterilerimizin zamansız parçalara ve uzun yıllar kombinlerinde kullanabilecekleri kıyafetlere sahip olmalarını sağlıyoruz. Diğer taraftan "Bi kutunu atma dönüştür!" mottosuyla attığımız adımlar var, dönüştürmeye uygun kutularla gönderiyoruz kombinlerimizi. Çok yaratıcı şeyler yapan müşterilerimiz oluyor, raflar kitaplıklar gibi. Bu da hepimizi mutlu ediyor.

Sıfırdan stil yaratma konusunda verebileceğiniz en önemli tavsiyeler nelerdir?

Öncelik her zaman kişinin kendi tarzını, karakterini, kimliğini doğru tanımasında olmalı diye düşünüyorum. Hangi renkler size daha iyi hissettiriyor, ne tür kesimler proporsiyonunuza daha uygun gibi soruları yanıtlayarak başlayabilirsiniz. Kendinizi rahat hissedeceğiniz, aynı zamanda kendinden emin hissettiğiniz kıyafetler seçebilirsiniz. Trendler elbette takip edilmeli ancak sadece popüler oldukları için belirli parçaları seçmemenizi önerebilirim. Aksesuarların stil belirleyici rolü kesinlikle çok yüksek. İnsanlar bazen yeni bir stil yaratırken çekingen davranabiliyor, yeni renkler, kesimler, markalar denemekten korkmayın derim. Son olarak da güvendiğiniz kişilerden geri bildirim almanızı önerebilirim. Farklı perspektifler, stilinizi geliştirmenize yardımcı olacaktır.

Platform yerel markalara nasıl bir destek sağlıyor?

Kurulduğumuz günden bu yana lokali desteklemeyi, yerel markaların görünürlüğünü artırmayı ve olabildiğince tüketici alışkanlıklarını pozitif yönde etkileyebilmeyi amaçlıyoruz. Marka yelpazemiz oldukça geniş, hem globalde bilinen markalarla hem de evde örgü örerek kurulmuş markalarla beraberiz. En çok önem verdiğimiz diğer bir konu da kadın girişimciler, sektördeki kadınlara destek olmayı çok mühim buluyoruz. Elimizdeki bu potansiyeli olabildiğince inandığımız amaçlar uğruna şekillendirerek kullanmaya gayret gösteriyoruz.