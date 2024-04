Yılın en güzel zamanı

Hakan ATİS

Ağaçlar görüyorum yemyeşil,

Kırmızı güller de görüyorum.

Çiçek açmalarını görüyorum,

Benim ve senin için.

Ve kendi kendime düşünüyorum,

Ne kadar da harika bir dünya.

Yılın özellikle bu aylarında dinlemekten bıkmadığım şahane bir şarkının aklımda kalan sözlerini mırıldanıyorum… Doğa, önümde uçsuz bucaksız uzanıyor. Masmavi ve yemyeşil coşku denizinin içinde gönüllü kayboluş yaşıyorum. Kırmızı ve beyazın, ay ile yıldızın gelin çiçeği canım ülkem, Edirne’den Kars’a, Sinop’tan Antalya’ya kadar yüzünü güneşe dönüyor. Kulağımda benzersiz bir sesin tek kişilik dev orkestrası dünyanın tüm sihirli kapılarını aralıyor. Aklım ve gönlüm yılkı atları gibi durmaksızın maviliklere koşmak istiyor… Lousiana’da 1901 yılında dünyaya gelen ve ‘What a Wonderful World’ diyerek notalardan oluşan görkemli tahtına oturan ‘Louis Armstrong haklı’ diye geçiriyorum içimden. Sonrası mı? Bana göre dünyanın sayılı güzelliklerine sahip Ege’nin keyifli yerlerinde içilen demli çaylar, dostlarla kurulan neşeli sofralar, öğretici tavsiyeler ve derin sohbetlerle geçen renk ahenk günler... Bu hafta onlardan iki buket paylaşacağım...

FARKLI KEYİF

Kimilerine göre bakım ve onarım dönemleri amatör denizciler için çileli zamanlardır. Ben, o görüşe katılmıyorum. Elbette zor, maliyetli ve yorucudur. Hem de öyle, böyle değil. Ancak bir de madalyonun diğer yüzü var! Teknelerinizi çekilen onca yorgunluktan sonra pırıl, pırıl suya indirdiğiniz zaman tüm sıkıntılar unutulur! Bu hafta yaşamları denizlerde geçen ve deneyimleri ile üstat kabul edilen iki değerli kaptanın görüşlerini paylaşacağım. Askeri yaşamını şanlı donanmamızda Deniz Kıdemli Albay rütbesiyle tamamladıktan sonra Masal Yatçılık ve Danışmanlık şirketini kuran Ufuk Timur, her yıl yurt içinde ve dışında onlarca motoryat ve yelkenlinin kontrolunu gerçekleştiriyor. Bakım denilince sadece karina (teknelerin su altında kalan ıslak dış kısmı) ile yetinilmemesi gerektiğini söyleyen deneyimli isim ana hatlarıyla şunların altını çiziyor: ’’Tuzlu su her türlü cihazı ve sistemi ciddi ölçüde yıpratır. Bu nedenle tekneler kullanılmasa bile cihaz ve sistemler her fırsatta kontrol edilmelidir. Bunlar tekne sahipleri tarafından iyi bilinmelidir. Aksi bir durumda kesinlikle profesyonel yardım alınmalıdır. İfade ettiğim cihaz ve sistemleri şöyle sıralayabilirim: Tatlı su, deniz suyu, pis su ve yakıt devreleri. Bunlara ait pompalar, tanklar, buzdolabı ve su yapıcı gibi cihazlar. Elektrik sistem ve bağlantıları. Seyir elektronikleri, teknedeki ana ve yardımcısı makinalar. Arma ve selviçe. Ayrıca güverteye yönelik olan cankurtaran salı, yangın tüpleri ve bu donanımın test tarihlerine göre kontrolları ihmal edilmemelidir. Karinadaki metal aksamlar zamanla aşınacaktır. Kinistinler de (tekneye denizden su almak için su kesiminden aşağıya konmuş olan ve gerektiğinde açılıp kapatılabilen valfler) iyi temizlenmelidir. Pervane boşlukları, braket yatakları dikkatle temizlenmeli ve her fırsatta kontrol edilmelidir.’’ Tekneleri için Ufuk Kaptan’la iletişim kurmak isteyen olursa (0552)363 70 73 no’lu telefonu arayabilir.

NOT EDEBİLİRSİNİZ

Gelelim diğer denizcimize… Ona maviliklerin yüzen turizm ve gastronomi üssü desem abartmış olmam. Güneş Karaçetin’den söz ediyorum. On parmağında yirmi marifet var. Güzel yelkenlisi Serenity’nin kuzinesinde birbirinden lezzetli yemekler yapan ve konuklarına Gökova’nın cennet koylarında keyifli tatiller yaşatan kıdemli bir deniz emekçisi o. 2024 sezonunda mutfağında ki lezzetlere yumuşak kabuklu yengeç kızartmasını da ekleyen Güneş Kaptan, bakım konusunda yapılması gerekenleri özet olarak şöyle sıralıyor:’’ Vinçlerin yağlanması ve kontrolu, ırgat bakımı, marş ve şarj dinamolarının elden geçirilmesi, tatlı su devridaim pompasında boşluk veya su kaçağı olup olmadığının gözden geçirilmesi. Her iki yılda bir kondense temizliği ve antifriz incelemesi de mutlaka yapılmalı. Ayrıca gerekiyorsa impeller ihmal edilmeden değiştirilmeli. Motor v kayışı, motor yağı, mazot ve separ filtre kontrolu düzenli olarak yapılmalı. Mazot deposu 5-6 yılı geçti ise mutlaka temizlenmeli. Egzoz dirseği iki yılda bir sökülüp içi temizlenmeli ve bağlandığı yuvanın içinde çürüme veya aşınma olup olmadığına bakılmalı.’’ Güneş Kaptan kaynaklı tavsiyeler elbette bunlarla sınırlı değil. Daha ayrıntılı bilgi edinmek veya yelkenli ile keyifli tatil yaşamak isterseniz (0555)854 51 01’den kendisine ulaşabilirsiniz.

MUTLU SEZONLAR

The colors of the rainbow

So pretty in the sky

Are also on the faces

Of people going by

I see friends shaking hands

Saying, "How do you do?"

They're really saying ‘I love you’…

Yazımı kişisel yaşam coğrafyalarımızda silinmez izler bırakan Louis Daniel Armstrong’un sözlerine ıslıkla eşlik ederek noktalıyorum. Sonra not defterimi usulca cebime koyuyorum… Sanki gökyüzündeki tüm yıldızlar onu selamlıyor. Ayağa kalkıp alkışlıyorum. Ege’de bir yerdeyim. Uzaktan geçen gemiler, sakin gece ve dalga sesleri. Peki, ya dertler? Saymakla bitmiyor… Lakin, yine de ‘What a Wonderful World’ diyorum. Ardından mavi düşler atlasında yola devam... Tüm denizcilerimizin pruvası neta, rüzgar kolayına olsun. Sezonunuz keyifli, güvenli ve neşeli geçsin. Gelecek hafta yeniden buluşmak üzere esen kalın.