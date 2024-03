Yine yeşillendi bahar ekranı!

Takip Et

Canan Demiray

Road House - Prime Video

80’lerin sonu gençlik filmlerinin efsanesi Patrick Swayze’yi "Dirty Dancing"den sonra izleyiciyle buluşturan "Road House"u nasıl unutabiliriz? Bu film yeniden hayata geçerken bu sefer başrolde Jake Gyllenhall var. Konuyu hatırlatalım, emekli bir UFC yani Ultimate Fighting Championship dövüşçüsü olan Dalton huzuru artık ringlerin dışında Florida Keys’teki bir barda güvenlik görevlisi olarak yakalamak ister. Ancak acımasız gangster Knox’un mekana bela olmasıyla huzur planları ortadan kalkar. Filmin yönetmeni Doug Liman. Küçük bir not: Swayze ve Gyllenhall 2001 yapımı kült filmlerden Donnie Darko’da birlikte rol almıştı. Roadhouse Prime Video’da yayında.

Ripley, Netfix

1960’ların başı. Tom Ripley, zengin olmayı, başka birisi gibi yaşamayı isteyen, varlıklı erkekleri kıskanarak hayatını geçiren bir adam. Tam da kendine göre bir iş teklifi alıyor. İtalyan sahillerinde serserilik peşindeki oğlunun eve geri dönmesini isteyen zengin bir adam Ripley’e oğlunu geri dönmeye ikna etme görevi veriyor. Bu onun için biçilmiş kaftan. Tom, İtalya’ya geldikten sonra yalanlar ve aldatmacalar çığırından çıkıyor, hep imrendiği hayata tutunmak için cinayete uzanan bir karmaşanın içinde kendini buluyor. Patricia Highsmith'in çok satan Tom Ripley romanlarından uyarlanan diziyi 25 yıl önce Talented Mr Ripley olarak izlemiştik. Matt Damon Ripley rolünde harikaydı, filmin sinematografisi de öyle. Bu kez Ripley rolünde son dönemin yükselen oyuncularından Andrew Scott var. Dakota Fanning ve Johnny Flynn’in de kendisine eşlik ettiği yapımda John Malkovich, Kenneth Lonergan ve Ann Cusack gibi önemli isimler de yer alıyor. Dizinin senarist ve yönetmeni ise "Schindlers List"te de imzası olan Steven Zaillian.

The Sympathizer, BluTv

Viet Thanh Nguyen’in Pulitzer ödüllü, aynı adı taşıyan romanından uyarlanan mini dizi Vietnam Savaşı’nın son günlerinde geçiyor. Hikaye, Güney Vietnamlı mültecilerden oluşan bir toplulukta yaşarken, topluluk hakkında casusluk yaparken, sadakati ile yeni hayatı arasında kalan bir adamın mücadelesini gözler önüne kara mizah tonunda seriyor. Başrollerde Hoa Xuande, Fred Nguyen, Toan Le’nin olduğu dizide taze Oscar Ödüllü Robert Downey Jr. CIA ajanı olarak karşımızda. Casusluk hikayeleri sevenlerin ilgisini çekecek yapım bizde BluTV’de izlenebilecek.

Sugar, Apple TV+

Usta oyuncu Colin Farrell karizmatik bir özel dedektif olarak karşımızda. Hikayede, uzmanlık alanı kayıp kişileri bulmak olan John Sugar, efsanevi Hollywood yapımcısı Jonathan Siegel'in torunu Olivia Siegel'in gizemli bir şekilde ortadan kaybolması üzerine işe koyuluyor. Ancak genç kızın kaybolmasının ardındaki karanlık sırlar ve Sugar’ın kendi travmaları olayları karmaşık hale getiriyor. Succession’nın huysuz amcası rolünde izlediğimiz James Cromwell ve The Good Place'den hatırlayabileceğiniz Kirby Howell-Baptiste Farrell’a bu dizide eşlik ediyor.

Scoop, Netflix

İngiliz Kraliyet Ailesi’nin her adımı olay haline gelmeyi sürdürürken, Prens Andrew’un kraliyet görevlerini bırakmasına yol açan skandal, "Scoop" ile ekrana geliyor. BBC'nin Newsnight programında prensin Jeffrey Epstein ile olan arkadaşlığı hakkındaki sorulara yanıtlar verdiği röportajın arkasındaki gazeteciliği anlatan yapım, Sam McAlister'ın anılarından oluşan kitaba dayanıyor. Röportajı yapan gazeteci Emily Maitlis rolünde başarılı oyuncu Gillian Anderson var. Anderson, "The Crown"da da Margaret Thatcher’ı canlandırmıştı. Rufus Sewell ise bence Prens Andrew’a müthiş benzemiş, kendisini yakın zamanda yine bir Netflix yapımı olan The "Diplomat"ta izlemiş olabilirsiniz.

Franklin, Apple TV+

Amerika Birleşik Devletleri’nin kurucularından,100 dolarlık banknotun üstünde karşınıza çıkan, mucit, yazar ve siyasetçi Benjamin Franklin’in farklı bir öyküyle yakında ekrana geliyor. Pulitzer Ödüllü yazar Stacy Schiff'in "Büyük Bir Doğaçlama: Franklin, Fransa ve Amerika'nın Doğuşu" adlı kitabına dayanan hikayede, yıl 1776, Franklin, elektrik deneyleriyle dünya çapında ünlü ancak bu kez ülkenin ona siyasi önemli bir görevde ihtiyacı var. 70 yaşında, daha önce hiç diplomasi eğitimi olmadan, Fransızları Amerika'nın demokrasi deneyine destek olmaya ikna etmek üzere yola çıkıyor. Ortak düşmanları İngilizler. Franklin İngiliz casuslarını ve Fransız muhbirleri zekasıyla alt ederek Fransız-Amerikan ittifakını sağlamış, İngiltere ile barış antlaşmasını tasarlamıştı. Ünlü oyuncu Michael Douglas Franklin’i canlandırıyor. Yaratıcı ekipte Douglas'ın yanı sıra Kirk Ellis, Howard Korder ve "Boardwalk Empire" "The Sopranos" da imzası olan Tim Van Patten da yönetmen ve yapımcı olarak görev yapıyor.

Haftanın en heyecan vericisi

Bilim-kurgu edebiyatı sevenlerin favorilerinden Cixin Liu’nun "Dünyanın Geçmişi" eserinden uyarlanan "3 Body Problem" bu hafta Netflix orjinal yapımları arasında yayınlandı. Dizinin yaratıcıları David Benioff ve D.B. Weiss, Game of Thrones’un da yaratıcıları olduğunu unutmayalım. Hikaye 1960'lara Çin'deki Kültür Devrimi esnasında olan bir olayın sonunda, evreni değiştirecek bir karar veren genç bilim insanı Ye Wenjie'yle izleyiciyi tanıştırıyor. Hikayenin günümüzde geçen kısmında ise bilim insanları dünyanın dört bir yanında kendilerini öldürüyor. Arkalarında bıraktıkları ipuçları ve sırlar ise Oxford'dan beş eski sınıf arkadaşı bir araya geliyor. İnsanlığı bekleyen felaket nedir? Bunu keşfedip önleyebilecekler mi? Gelecek kaygısını ve bilimi merkezine alan bu heyecanlı yapım dikkatinizi toplayıp izlediğinizde oldukça keyifli olacağı kesin.

Haftanın en renklisi

Palm Beach sosyetesinin gösterişli dünyasına misafirliğe, 1969’a elit bir kulüp olan "Palm Royale"e ışınlanıyoruz. Maxine ve kocası Douglas, komadaki halaları Norma’nın servetinin açabileceği kapıların peşindeler. Palm Royale Klübü’nün de kraliçesi kabul edilen Norma’nın kolay kolay ölmeye niyeti yok ancak Maxine’nin statü sahibi zenginlerin arasına girebilmek için acelesi var. Kadınlar arasındaki rekabete dışardan biri olarak dahil olmak zor olsa da keşfedeceği sırlar ve kuracağı ilişkiler buna yardımcı olabilir mi göreceğiz. Dizinin çekiciliğinin büyük bir kısmı renkli atmosferi ve yıldızlarla dolu oyuncu kadrosu. Kristen Wiig, Allison Janney, Leslie Bibb, Kaia Gerber, Laura Dern'in yanında Ricky Martin elinde servis tepsisiyle karşınıza çıkıyor. Abe Sylvia tarafından yaratılan dizinin kraliçe Norma’sı ise efsane komedyen Carol Burnett.

Haftanın beklenenleri

Popülerliğini kaybetmiş efsane stand up komedyeni Deborah Vance ve 25 yaşındaki talihsiz komedi yazarı Eva’nın maceralarını "Hacks" ile kaldığımız yerden izlemeye devam ediyoruz. Ortak menajerleri sayesinde kurulan işbirliği, beklenmedik bir dostluğu ve eğlenceli maceraları ekrana getirmişti. Yeni sezon TODTV’de olacak. Londra yüksek sosyetesinde aşkı ve mutluluğu aramaya devam etmek isterseniz "Bridgerton" yeni sezonuyla ekrana gelmeye hazırlananlardan. Bu kez Colin Bridgerton ve Penelope Featherington ilişkisine odaklanacak olan sezonda bakalım Penelope sosyetedeki itibarını arttırıp ikinci kişiliği Lady Whistledown'ı gizli tutmayı başarabilecek mi? Grevler yüzünden geciken "American Horror Story"nin 12.sezonun devamı ise Nisanda Disney+’ta kaldığı yerden devam edecek.