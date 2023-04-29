Zaniolo yeniden Avrupa’nın radarında

Ceyhun KUBURLU

Galatasaray ile ismi ilk anıldığında birçok taraftar, “Yok artık” demiş ve bu transfere inanmamıştı. Ülke gündeminin de çok farklı olduğu, acı dolu günlerden geçtiğimiz dönemde İstanbul’a indi. Peki bu rüya nasıl gerçek oldu? O müthiş transfer operasyonunun perde arkasına bakalım... Daha doğrusu Nicolo Zaniolo’yu hep birlikte yakından tanıyalım.

Zaniolo, İtalya’nın Toskana eyaletinin Massa kasabasında annesi Francesca Costa ve babası Igor Zaniolo’nun oğlu olarak 2 Temmuz 1999’da dünyaya geldi. Zaniolo, eski bir İtalyan stoper olan babası sayesinde bir futbol ailesinde doğmuştu. Deyim yerindeyse aşıyı almıştı, o da aynı babası gibi futbol aşığı bir çocuktu. Bu da Fiorentina akademisinin kadrosuna kaydolmasını sağladı, yetenekliydi ve bunu sergilemek için artık bir sahnesi vardı. Tüm yaş grupları için en iyi genç futbolcu olmasına rağmen, bir sorunla karşı karşıyaydı: Büyüme Problemleri…

ORTALAMADAN KISA OLUŞU SORUN OLDU

Nicolo’ya bir büyüme hormonu bozukluğu teşhisi konmamıştı ama büyüme sorunları nedeniyle kısa boyluydu, ortalamadan daha kısa olarak adlandırıldı ve bu Fiorentina akademisindeki geleceğini etkilemişti. Kulüp, acı verici bir şekilde, 2016 yılında gitmesine izin verdi. Fiorentina tarafından serbest bırakıldıktan sonra, Serie B takımı Virtus Entella’ya katıldı. Şaşırtıcı bir şekilde, Nicolo kendisini değerli hissettiği bu kulüpte büyüme sorunlarının üstesinden geldi, hatta artık ortalamanın da üzerinde bir fiziksel kapasiteye sahipti. Performansıyla beraber özellikle Everton ve Inter Milan tarafından izlenen bir isim haline gelmişti. Ve Inter’e transfer oldu. Nicolo, takımının Campionato Nazionale Primavera’yı kazanmasına önemli katkı sağlarken 13 kez en çok gol atan oyuncu olarak bitirdiği gençlik liginde bir kez daha parladı. Tek düşüncesi vardı o da A Takım’da forma giymek ve adını dünyaya duyurmak.

DURDURULMASI ZOR BİR OYUNCU

Ancak transferi sürecinde verilen güvencelere rağmen Inter’in A takımı için yeterli görülmemişti. Önünde yeni bir hayal kırıklığı vardı ama onun da pes etmeye niyeti yoktu. Fiorentina ve Inter’i pişman edeceğini biliyordu. Şans bulamayacağına emin olduktan sonra Inter’den ayrılmaya karar verdi. Roma, potansiyelinin farkındaydı. Zaniolo, 2018 yazında 4.5 milyon Euro bedelle Roma’nın yolunu tuttu. Hücum hattının her mevkiinde rol alması onun değerini ve parıltısını daha da artırıyordu. Gerektiğinde 10 numara pozisyonunda bir maestro, ihtiyaç duyulduğunda durdurulması çok zor bir sağ kanatta esip geçiyordu. Her futbolcunun kabusu olan çapraz bağ sakatlığı onu en uygunsuz zamanda yakaladı. 2020/21 sezonunu sakatlık nedeniyle oynayamadan kapattı. 2021/22’ye ise hızlı bir dönüş yaptı. Tam 42 resmi maçta çıktı, 8 gol atıp 9 asist yaptı. Ancak Mourinho’nun gelişi ona çok yaramadı. Dünyaca ünlü çalıştırıcının aradığı hücumcu nitelikleri ile Zaniolo örtüşmüyordu.

BURUK: "ZANIOLO BİZİ UÇURUR"

Jose Mourinho ile sorunlar yaşayan Nicolo Zaniolo, ocak transfer döneminde Arsenal, Newcastle United, Tottenham ve Bournemouth’un gündemine geldi ancak transfer Roma’nın yüksek talepleri nedeniyle gerçekleşmedi. Süreci iyi süzen isimlerden biri Galatasaray’ı uzun yıllar Roma›- da temsil eden antrenör Tuğberk Tanrıvermiş’ti. Ayrılık ihtimalini Galatasaray’la paylaştı. Erden Timur’u fazlasıyla heyecanlandıran bu gelişmeye Okan Buruk da aynı karşılığı verdi: “Bizi uçurur…” Ve operasyon başladı. Önce Roma’nın talebi alındı. Kapı 25 milyon Euro’dan açılmıştı. TL karşılığı düşünüldüğünde hayalden öte gibi geldi kulağa ama yönetim hesabını yapmıştı. Mourinho’nun gözden çıkardığı yıldız için 5 eşit taksitte 15 milyon Euro masaya kondu. 35 milyon Euro serbest kalma maddesine sonraki satıştan da yüzde 20 pay yazıldı. Aradığı uçuk rakamı tekte Avrupa›nın devlerinden bulamayan Roma için son derece cazip bir seçenekti bu. Oyuncu tarafı da önemliydi elbette. Premier Lig’den çok sayıda takımın manşetlerini süslerken Türkiye’yi tercih etmek 23 yaşındaki bir yıldız için para kadar kariyer de vadetmeliydi.

MANCINI TRANSFERDE DEVREYE GİRDİ

İşte orada eski bir dost devreye girdi. Roberto Mancini, “Yeniden ayağa kalkmalı ve kendini kanıtlamalısın. Galatasaray bunun için doğru bir seçenek ve gözüm hep senin üzerinde olacak” dedi. Zaniolo için bu mesaj aslında teklifi kabul etmeye yetmişti.