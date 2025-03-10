Zihnimdeki kurguları resmediyorum

HELİN KAYA

Sanat yolculuğunuz nasıl başladı?

Okumaya meraklı bir çocuktum, Jules Verne 'e bayılıyordum, ayrıca Gelişim Yayınları Hayvanlar Ansiklopedisini okumak, oradaki çeşitli türlerden hayvan resimlerine bakarak hayal kurmak ve resimlerini yapmaktan büyük keyif alıyordum. Sonra bir şeyler değişti ve ben farklılaştım. Resim yapmak hep vardı ama zihnim sayısala kaymaya başlamıştı. Çok müthiş bir başarı elde etmesem de liseden sonra İTÜ Jeoloji Mühendisliği’ni kazandım ancak çok zorlandım ve nihayet tekrar çocukluğumda kalan kendimi buldum. İki senenin sonunda İTÜ’yü bıraktım. Sonra Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği bölümü, oradan mezun olur olmaz da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim bölümünde yüksek lisansımı tamamladım. Ardından da Kasım Koçak ile yaklaşık iki buçuk sene çalıştım. Yolculuğumun temelleri böyle atıldı aslında…

Yaratım süreciniz nasıl ilerliyor peki? Neler ilham oluyor size?

En başta hayal kurmak. Gelişi güzel hayaller kurarım. Anlamın peşinde değilim, aramıyorum. Başta bu ben de gerginlik yaratıyordu ancak bu sayısalı terk etmemle benzerlikler taşıyor. Yaratma istenci ve bilinçaltı başlı başına en büyük ilham kaynağım. Hayatımda biriktirdiklerim, maruz kaldıklarım, dünya, güncel olaylar, diğer tüm sanat dalları, mitler, yaşadığımız coğrafya… Tüm bunlar zihnimde sürekli kolajlar oluşturuyor ve bu hiç susmuyor.

Yeni serginiz ‘7067 SOKAK’ katılımcılarla buluştu. Sanat dünyasında nerede yer alıyor bu sergi?

Sanat zamanın ruhuyla şekillenen bir tanıklık alanıdır. Kendi imgelerimizin olgunlaşmasını beklerken, çevremizi ve yaşadıklarımızı tuvale dökmek, kişisel olanı evrenselleştiren bir eyleme dönüşür. ‘7067 SOKAK’, bu sürecin mekânsal ve ruhsal bir yansıması olarak, imgelerin ve anlamların iç içe geçtiği bir sanat deneyimi sunarken, bir anlatıdan ziyade ipuçları ve sezgilerle dolu bir resimsel alan yaratıyor. Geçmişin ve anın iç içe geçtiği, düşler ve gerçeklik arasında gezinen, bilinçaltından taşan imgelerle kurulu bir bütünlük… Günlük rutinlerin içinde sıradan görünen ancak derinlik kazandığında devasa bir okyanusa dönüşen yaşam, bu serginin özünde yer alıyor.

Serginin ismi oldukça dikkat çekiyor. Neden 7067 SOKAK?

‘7067 SOKAK’, benim atölyemin sokağı. Üretim sürecimde burada ve çevresinde epey anı biriktirdiğim için sergiye bu ismi vermeyi uygun buldum. Resimlerdeki mekanlar bu sokak ve çevresinden pasajlar içeriyor.

Peki ya hikayeler… Her eser farklı bir hikaye mi anlatıyor sergide?

Pek çoğunu harekete geçiren güncel, tarihi ya da mistik bir olay, bir şarkı ya da görüntü var. Yaşadığımız, tanık olduğumuz devam eden savaşlar ve göçler, hayvanlara yapılan zulüm, atölyemin sokağında kesilen ağaçlar, ya da son zamanlarda gözlemlediğim bilgiden uzaklaşan hurafeye yakınlaşan insanlar, inançlar… Örneğin sergimde yer alan ‘Afiyet Olsun’ ve ‘Gözlemci’ eserleri böyle resimler.

Hangi duygular üzerinde yoğunlaştınız?

Tek bir kelime ile açıklamamı isteseydiniz ‘karşıtlık’ derdim. Konuları işlerken her zaman kontrastı ile ele alıyorum ya da buna doğru sürükleniyorum. Bunun sonucunda resimlerim sakin kalmıyor, net olmuyor. Tam cevaplar veremiyor.

Çalışma süreciniz nasıl geçti?

Yaklaşık iki sene yoğun bir tempo ile hazırlandım ve genelde atölyemdeydim. Rutinlerime bağlıyım. Günlerim birbirine benzer, sürekli aynı kıyafeti giyinen insanlar gibi. Bu rutin sayesinde hayal edebiliyorum ve düzenli üretiyorum. Kompozisyonların ana hatlarını otomatik çizimlerle oluşturuyorum. Fırça ile tuvale geçiriyorum. Ardından pek çok şey değişiyor. Teknik çalışmalarımı sorarsanız ise, kâğıt işlerimde farklı malzemeler kullanıyorum ancak tuvallerde hep yağlıboya kullanıyorum.

Bu sergi toplumsal mesajlar veriyor diyebilir miyiz?

Sanat, tanımlardan kaçtığında özgürleşir. 7067 SOKAK, kendine özgü anlatısıyla izleyicisini keşfe davet eden, anlamın sürekli dönüşüm içinde olduğu bir sergi. Topluma bir mesaj vermek amacı taşımıyorum, hissetmiyorum. Resimler tamamlandıktan sonra kendiliğinden böyle bir çıkarım yapmak elbet mümkün ancak ben sadece hayal ettiğim, beni harekete geçiren, zihnimde oluşan kurguları resmediyorum.

Önümüzdeki günler için yeni çalışmalarınız olacak mı?

Kişisel sergimin ardından uluslararası fuarlara yoğunlaşmak istiyorum.

Feyzan Alasya’nın 7067 SOKAK adlı solo sergisi 22 Mart tarihine kadar KUN Art Space’te izlenebilir.