Zirvede enerjik tarz

ALEXANDER KOKOSKERIIA

Moda trendleri bu kış sezonunda da kayak gibi çarpıcı spor dalından etkilenmeye devam ediyor. Sadece dağda değil, şehirde de artık kayak stili epey yaygın. Dünyaca ünlü aktif spor markaların çeşitli koleksiyonlarında kayak ve snowboard için özel pantolon ve montlardan, eldiven, atkı, bere ve gözlüklere kadar uzanan zengin parçalar epey mevcut. Kış tatiline çıkmadan önce dağda kar temalı ve baklava dilimli kalın trikolar, kalın örgülü bereler, atkılar, kapitone parçalar ve kürklü kalın botlar kayak merkezlerinde de tercih edeceğiniz parçalardan sadece birkaçı. Kayak ve snowboard kıyafetlerinde siyah ve gri, düz ve sıkıcı dönemi çoktan tarihe karıştı... Desen konusunda bu yıl daha çok seçeneğe sahibiz; hayvan ve geometrik desenler, ekoseler ve çizgiler her yerde. Renklere gelince; kırmızılar, turuncular, maviler, koyu yosun yeşiller kışın dondurucu soğuklarında ve özellikle kayak merkezinde size ayrı bir enerji sağlayacak. Bunun yanı sıra neon parlak renkler de favoriler arasında yer alıyor.

Geçmişe yolculuk

Ana kıyafetlere geçmek gerekirse kayak tulumlarının çoktan modasının geçtiğini, artık pantolon ve montların revaçta olduğunu bilmeyen kalmamıştır herhalde. Pantolon ve mont takımlar kayak ve board için temel parçalar olduğu için bavul hazırlarken mutlaka bu parçalara sahip olmalısınız. Üstelik son teknolojinin ve özel kumaşların kullanıldığı kayak ve board kıyafetleri, soğuğu ve rüzgârı asla geçirmiyor. Retro kayak kıyafetleri de son birkaç yıldır muhteşem bir geri dönüş yapıyor. Mesela hiç satın alma zahmetine girmeden, nostaljik kombinleri denemek için harika bir yol olduğu için gideceğiniz kayak tesislerden rahatça temin edebilirsiniz. Ama illaki benim olsun diyorsanız; eski Hollywood yıldızların giydiği retro tek parça kıyafetleri yeniden yorumlayan birçok marka da var. İster 80’lerden esinlenen ve pastelin her tonunda, ister 70’lerden ilham alan dar, kemerli stillere kadar uzanan ve aero dinamik siluetleri destekleyen nostaljik kayak kıyafetlerine de bürünüp pistlerin en havalı müritlerine dönebilirsiniz.

Aksesuarların gücü

Ve gelelim en mühim detaylara, yani kısacası kış aksesuarlarına! Kayak ve board yaparken kullanmanız gereken ve sadece size olan özel aksesuarlarınız daima yanınızda olmalı. Kayak ve board gözlüğünüz özel buhar engelleyici özellikte olup kötü şartlarda dahi görüş özelliğini korumalıdır. Eldiven ve şapka olarak hafif, rahat ve soğuğa karşı koruyan özelliklere sahip modelleri tercih etmelisiniz. Ayakkabı seçimine gelince; içi kürklü ve dışı naylon veya kalın deriden yapılmış olan botlara yönelmelisiniz. Gün boyunca kayak ve board aktivitesi sonrasında da sosyal hayatınız devam edecektir. Trend haline gelen Apre Ski’deki partiler, şömine başındaki uzun uzun sohbetler ve doğadaki sabah yürüyüşleri için mutlaka boğazlı, kalın örgülü yün kazaklar, mümkünse deri veya kalın yünlü pantolonlar, kaliteli kar botlar ve rüzgar geçirmeyen montlar gibi stil parçalara da bavulunuzda yer açmayı unutmayın.