42 yıllık pilot gökyüzüne veda etti: Kaptan pilot İsmail Bingöl emekli oldu

Hüseyin ASLIYÜCE

Kaptan pilot İsmail Bingöl,1981 yılında Kara Kuvvetleri Havacılıktan mezun olduktan sonra 1984 -2005 yılları arasında skorsky gibi farklı helikopter tiplerinde pilotluk ve eğitmenlik yaptı.TSK’dan Albay rütbesi ile ayrıldı. Ardından THY’de 2005 yılında Boeing 737 filosunda kaptan pilot olarak görev aldı.

THY’de Boeing 777 ve Boeing 787 tipi uzun menzilli uçaklarda kaptan pilot olarak da uçuş yaptı. Bu arada Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1999 yılında bitirdi. Havacılık alanında mahkemelerde bilirkişi ve arabulucu olarak bulunuyor. TALPA ve PİLVAK gibi meslek örgütlerinde yönetim kurulu üyeliği yaptı.

42 yıl meslek 22 bin saatlik uçuş tecrübesi var

18 Mart Çanakkale Zaferinin 111 yılında Bingöl Kaptan İzmir İstanbul seferini gerçekleştirerek 42 yıllık pilotluk mesleğinde yaklaşık 22 bin saatlik uçuş tecrübesiyle emekli oldu.

Kaptan Pilotu İsmail Bingöl son anonsunda “Sevgili yolcularımız bugünkü uçuşumuz benim için bir yolculuk değil.Hayatımın en anlamlı vedalarından biridir. 1984 yılında büyük hayallerle başladığım. Havacılığı İzmir İstanbul seferinde yaş haddinden dolayı bu anlamlı günde milletimize derin izler bırakan denk gelmesi benim için ayrı bir onur ve gururdur. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu zaferi bize emanet eden tüm şehitlerimiz için minnet ve saygı ile anıyorum. Birlikte görev yaptığım Thy ailesine ve bize güvenen siz yolculara teşekkür ediyorum. Biz pilot için gökyüzü bir meslek değildir. Bir tutkudur.Bir yaşamdır.” dedi.