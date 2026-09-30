ABD Donanması'nın yeni nesil savaş uçağını Boeing üretecek

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DENİZ GÜLDAĞ

Boeing, Lockheed Martin'in geçen yıl ihaleden çekilmesinin ardından tek rakibi olarak kalan Northrop Grumman'ı geride bırakarak ABD Donanması’nın yeni nesil savaş uçağını üretecek şirket oldu.

ABD Donanması'nın F/A-XX olarak adlandırdığı yeni savaş uçağının, ABD ordusuna savaş alanında önemli bir üstünlük kazandıracağı belirtiliyor. Savunma Bakanlığı Müsteşarı Michael P. Duffey, uçağın askeri operasyonlarda "belirleyici bir avantaj" sağlayacağını ifade etti.

Anlaşmayla Boeing, hem ABD Donanması hem de Hava Kuvvetleri için altıncı nesil taktik savaş uçaklarının tek tedarikçisi konumuna gelecek.

Altıncı nesil savaş uçaklarının, beşinci nesil uçaklara kıyasla daha gelişmiş gizlilik özelliklerine, yapay zekadan yararlanan sensörlere ve lazer veya hipersonik silahlara sahip olması bekleniyor. Bu uçakların ayrıca daha gelişmiş motorlarla donatılması ve insansız hava araçlarıyla birlikte görev yapması öngörülüyor.