ABD havacılık sektörü ‘patinaj’ yapıyor: TSA verileri ne anlatıyor?

ABD havacılık sektörü, 2026 yaz sezonuna girmeye hazırlanırken terminal kapılarından gelen veriler karışık sinyaller vermeye devam ediyor. Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA) tarafından açıklanan son rakamlar, geçtiğimiz hafta havalimanı güvenlik noktalarından geçen yolcu sayısında marjinal bir artış yaşandığını gösteriyor. Ancak bu küçük kıpırtı, sektörün üzerindeki ölü toprağını atmaya yetmiyor. Yıllık bazda büyüme oranlarının hala negatif bölgede seyretmesi, havayolu taşımacılığının yerinde saydığını, yani bir anlamda ‘patinaj’ yaptığını tescilliyor.

Mevsimsel kıpırtı yapısal sorunları çözmüyor

Haftalık bazda görülen bu hafif iyileşmeyi bir ‘iyileşme mucizesi’ olarak görmek yerine mevsimsel bir takvim düzeltmesi olarak okumak çok daha sağlıklı bir yaklaşım olacaktır. Mayıs ayının ortasına yaklaşırken artan mezuniyet törenleri ve tatil planlarının erkene çekilmesi, günlük yolcu trafiğine bir miktar ivme kazandırmış durumda. Ancak bu tabloya daha geniş bir perspektiften, yani geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslayarak baktığımızda, sektörün aslında bir daralma döngüsü içinde hapsolduğunu görüyoruz. Tüketici iştahı, her ne kadar seyahat etme arzusunu korusa da, ekonomik gerçeklerin duvarına çarparak geri dönüyor.

Yüksek maliyet ve kapasite kıskacı

Havacılık piyasasının yıllık bazda neden artıya geçemediği sorusunun cevabı, birbiriyle iç içe geçmiş birkaç krizde saklı duruyor. Bir yanda küresel enerji piyasalarındaki belirsizliğin bilet fiyatlarına yansıması, diğer yanda ise uçak üreticilerinin teslimat takvimlerinde yaşadığı kronik gecikmeler, havayolu şirketlerinin elini kolunu bağlıyor. Şirketler daha fazla uçuş koymak istese de uçak bulamıyor; uçak bulsa bile artan maliyetler nedeniyle koltukları doldurmakta zorlanıyor. Bu durum, piyasayı bir kısır döngüye sokarken, yıllık büyüme rakamlarının neden bir türlü kırmızı bölgeden çıkamadığını da net bir şekilde açıklıyor.

Yaz sezonu öncesi son viraj

Bugün itibarıyla karşımızda duran bu analiz, havacılık sektörü için 2026 yazının bir rekor yılı olmaktan ziyade bir dengeleme yılı olacağını fısıldıyor. Eğer önümüzdeki birkaç hafta içinde yıllık büyüme verileri tekrar pozitif bölgeye evrilmezse, havayolu devlerinin mali yıl hedeflerini aşağı yönlü revize etmesi kaçınılmaz hale gelebilir. TSA verilerinin anlattığı en net gerçek şu ki; ABD semalarında gerçek bir kalkışın yaşanabilmesi için haftalık küçük adımlardan çok daha güçlü bir ekonomik rüzgara ihtiyaç var.