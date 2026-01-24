ABD ile İran geriliminin artmasıyla büyük havayolu şirketleri uçuşlarını iptal ediyor

Hüseyin ASLIYÜCE

Air France, British Airways, Lufthansa ve KLM dahil olmak üzere birçok büyük uluslararası havayolu şirketi, hızla kötüleşen "güvenlik durumu"nu gerekçe göstererek İsrail ve çeşitli Körfez ülkelerine olan uçuşlarını aniden iptal etti.

İptaller hafta sonunu da kapsıyor. Koordineli şekilde yapılan iptaller, binlerce yolcunun mahsur kalmasına neden olurken, ABD ile İran arasında savaş yaşanabileceği endişelerini artırdı.

Bölge genelinde ani iptaller

İptal kararları Perşembe akşamı başladı, Cuma gün boyunca hızlandı. KLM ve Air France, sadece Tel Aviv'e değil, aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (Dubai ve Abu Dabi), Suudi Arabistan'daki (Riyad ve Dammam) ve Katar'daki büyük merkezlere de uçuşların askıya alındığını doğruladı.

Büyük hava yollarının iptalleri

KLM: İsrail ve Körfez ülkelerine yapılan tüm gece uçuşlarını Pazar gününe kadar iptal etti. Havayolu şirketi, güvenlik değerlendirmeleri yapmak için "hükümetle yakın temas halinde" olduğunu belirtti.

Lufthansa Grubu: İsrail'e yapılan uçuşları sadece gündüz saatleriyle sınırlandırdı, mürettebatın gece kalmamasını sağladı ve İran ile Irak hava sahasından tamamen kaçınma uygulamasını uzattı.

Kuzey Amerika Havayolları: United Airlines ve Air Canada da Tel Aviv'e Cuma ve Cumartesi seferlerini iptal etti.

Gerilim doruk noktasına ulaştı

Bu toplu iptaller, ABD Başkanı Donald Trump'ın son zamanlarda Arap Denizi'ne doğru ilerleyen devasa bir askeri "armada"dan bahsetmesinin ardından gelen bir dizi sert uyarının ardından geldi. Davos zirvesinden dönüşünde gazetecilere konuşan Trump, "nükleer kırmızı çizgi"yi yineleyerek, İran'ın zenginleştirme faaliyetlerine yeniden başlama girişiminin ciddi sonuçlarla karşılaşacağı konusunda uyardı.