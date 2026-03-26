ABD-İsrail ve İran gerilimi nedeniyle 13 uçak İstanbul Havalimanı’nın apronunda bekliyor

Hüseyin ASLIYÜCE

Şubat ayı sonunda ABD-İsrail’in İran’a saldırmasının ardından Ortadoğu’daki ülkeler hava sahalarını kapattı. Bu ülkelerin havayollarına ait 13 uçak 26 gündür İstanbul Havalimanı apronunda bekliyor.

Ortadoğu’daki güvenlik sorunları nedeniyle uçuşlardaki aksamalar devam ediyor; olası saldırılar nedeniyle başta Türk havayolları olmak üzere birçok şirket, İran, Kuveyt, Bahreyn, Doha, Dammam, Dubai, Abu Dabi, Sharjah, Amman ve Beyrut seferlerini iptal etti.

Ülke hava sahalarının kapanması ardından birçok havayolu şirketi uçaklarını İstanbul Havalimanı’na yönlendirdi.

Savaşın 26’ncı gününde Qatar Airways’e ait 7, Emirates Airlines’ye ait 2, Özel Havayolu'na ait 2, Kuwait Airways’e ait 1 ve Gulf Air’e ait 1 uçak olmak üzere toplam 13 yolcu uçağın havalimanında bekliyor.

Uçakların ülke hava sahalarının açılmasının ardından İstanbul Havalimanı'ndan ayrılacağı öğrenildi.