ABD yaptırımı sonrası dev havayolunun Türkiye uçuşları durduruldu
ABD’nin yaptırım kararı nedeniyle İran merkezli Mahan Air’in Türkiye’ye gerçekleştirdiği uçuşlar yasaklandı.
ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin (OFAC) 8 Eylül 2026 tarihinde ilan ettiği yeni yaptırım paketinin yankıları sürüyor. “Operation Economic Outcast” adı verilen operasyon doğrultusunda 36 hedef yaptırım listesine alınmış ve İran'ın aktif hava yolu şirketlerinin tamamına kısıtlamalar getirilmişti
Söz konusu ambargo kararı neticesinde İranlı Mahan Air'in Türkiye uçuşları yasaklandı. Alınan yasak kararı ilgili tüm şirketlere resmen tebliğ edildi.