Adnan Menderes Havalimanı'nın yeni misafiri Özbek Fly Khiva oldu

Hüseyin ASLIYÜCE

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’ten havalanan Fly Khiva uçağı TAV İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na ilk seferini yaptı. İlk sefer için bir tören düzenlendi.

Haftada iki uçuş yapılacak

Fly Khiva’nın İzmir ile Özbekistan’ın başkenti Taşkent arasında doğrudan hava bağlantısını yapan havayolu iki şehir arasında pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki frekans karşılıklı sefer gerçekleştirecek.

Yeni hatla birlikte İzmir ve Taşkent arasındaki ulaşım süresi kısalırken, turizm, ticaret ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine de katkı sağlanması hedefleniyor.

Direkt uçuşların iki ülke arasındaki yolcu hareketliliğini artırmasının yanı sıra Ege Bölgesi ile Orta Asya arasındaki ekonomik ve turistik bağları güçlendirecek.

Yeni seferlerin başlamasıyla İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nın uluslararası uçuş ağına bir destinasyon daha eklenmiş oldu.