Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İzmir ve Milas-Bodrum Havalimanlarına “Erişilebilirlik Belgesi” verdi

Hüseyin ASLIYÜCE

Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye’nin dünyadaki lider markası TAV Havalimanları tarafından işletilen İzmir Adnan Menderes ve Milas-Bodrum havalimanları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen denetimlerin ardından Erişilebilirlik Belgesi almaya hak kazandı.

Denetimler kapsamında terminal binaları, açık alanlar ve yolcu kullanımındaki ortak alanlar; fiziksel erişilebilirlik, dijital erişilebilirlik, iletişim ve ulaşım başlıklarında değerlendirildi.

Rampalar, hissedilebilir yüzeyler, erişilebilir tuvaletler, yönlendirme sistemleri, otoparklar, dijital arayüzler ve yolcu bilgilendirme uygulamaları gibi erişilebilirliği destekleyen birçok unsur incelendi.

TAV Ege ve TAV Milas-Bodrum Genel Müdürü Candemir Akyıldız şöyle konuştu:

"TAV Havalimanları olarak tüm yolcularımıza en iyi seyahat deneyimini sunmak için çalışıyoruz. Havalimanlarımızda her gün binlerce yolcuya hizmet veriyor, farklı ihtiyaç ve beklentilere sahip yolcularımız için en iyi seyahat deneyimini sunmaya çalışıyoruz. Yolculuğun yalnızca terminalde değil, dijital platformlardan iletişim kanallarına ve ulaşım hizmetlerine kadar uzanan bütünsel bir deneyim olduğunun bilinciyle, her aşamada erişilebilir ve kapsayıcı hizmetler sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Erişilebilirlik Belgesi almaya hak kazanmamız da bu alandaki çalışmalarımızın önemli bir göstergesi."

İzmir Adnan Menderes ve Milas-Bodrum havalimanları Erişilebilirlik Belgesi sertifikasyon süreci ilgili valilikler tarafından tamamlanacak.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı, daha önce Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Engelsiz Havaalanı" projesi kapsamında iç ve dış hat terminalleri için sertifika almıştı.