Air Astana’nın Türkiye Müdürlüğü görevine Ferit Aksun atandı

Hüseyin ASLIYÜCE

Ferit Aksun, Qatar Aırways, Saudia Airlines Travelport’ta satış yönetimi ve ticari operasyonlar alanlarında görev yapmıştı.

Ayrıca havacılık, turizm, seyahat teknolojileri şirketlerinde de üst düzey yöneticilik yapan Ferit Aksun, Air Astana’nın Türkiye Müdürü oldu.

Aksun, yeni görevinde Air Astana’nın Türkiye pazarındaki ticari faaliyetlerinin yönetilmesi, satış ağının geliştirilmesi ve şirketin büyüme hedeflerine yönelik çalışmaların yürütülmesinden sorumlu olacak.

Air Astana, Türkiye pazarındaki marka bilinirliğini ve ticari etkinliğini artırmayı hedeflerken bölgedeki yolcu ve iş ortaklarıyla ilişkilerini daha da arttıracağı bildirdi.

Şirket Türkiye ile Kazakistan arasındaki hava yolu bağlantılarının geliştiği dönemde gerçekleşen atamanın, Air Astana’nın bölgesel büyüme stratejisi kapsamında yapıldığını duyurdu.