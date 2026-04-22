Air China Cargo, İstanbul Havalimanı’na kargo uçuşlarına başladı

Hüseyin ASLIYÜCE

Çin’in Chengdu kentinden kalkan Air China Cargo şirketine ait Airbus 330-200 tipi kargo uçağı İstanbul Havalimanı’na bu sabah saat 07:44’te indi.

İlk sefer nedeniyle kargo uçağı İGA yetkilileri tarafından apronda çiçeklerle karşılandı. Operasyonu gerçekleştiren tüm çalışanlar ile uçak altında fotoğraf çekildi.

İGA’dan yapılan açıklama da şirketin Chengdu (CTU) çıkışlı ilk tarifeli kargo uçağı, saat 07.44’te İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı.

Uçuşların haftada 4 frekans olarak, pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar günlerinde gerçekleştirilmesi planlandı. Ayrıca yeni hattın yalnızca bir uçuş rotası olmanın ötesinde, iki ülke arasındaki lojistik iş birliklerini geliştiren ve uzun vadeli ekonomik etki oluşturacak stratejik bir adım olduğu vurgulandı.

Operasyonun, Türkiye ile Çin arasındaki ticaret hacmini desteklemesinin yanı sıra İstanbul Havalimanı’nın küresel kargo ağındaki konumunu daha da güçlendirmesi bekleniyor.

Gerçekleşen ilk uçuş operasyonunda Turkish Cargo, Çelebi Ground Handling Türkiye ve Gözen Air Services ekiplerinin de katkı sağladığı belirtildi. Air China Cargo’nun İstanbul operasyonlarının sorunsuz ve başarılı şekilde sürdürülmesi temennisi yapıldı.