Air Seychelles, İstanbul’a uçuş başlattı

Hüseyin ASLIYÜCE

Hint Okyanusu’nda yer alan turistik ada ülkesi Seyşeller Cumhuriyeti’nin milli bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Air Seychelles’in HM-1032 sefer sayılı Airbus 320neo tipi ST-PTI kuyruk tescilli uçağı saat 17:00 sıralarında iİGA İstanbul Havalimanı indi. İlk uçak İGA ekiplerince karşılandı.

Uçuşlar 6 hafta sürecek

Körfez ülke Hava Yolları'nın yaşadığı zorluklar nedeniyle ülkenin uluslararası pazarlara erişimini korumak ve turizmini desteklemek için dünyanın en önemli aktarma merkezleri arasındaki İstanbul Havalimanı’na uçuşlara başlayan Air Seyşeller 2 Mayıs’tan itibaren 6 hafta boyunca salı ve cumartesi günleri seferlerini yapacak.

Air Seychelles'in CEO'su Sandy Benoiton İstanbul seferleri ile ilgili yaptığı açıklamada Körfez ülke havayollarının yaşadığı kapasite kısıtlaması nedeniyle ülkeye gelmek isteyen ziyaretçilere güvenilir ve cazip alternatifler sunmaları gerekliliğinin altını çizerek, İstanbul Havalimanı’nın sadece İstanbul’a değil Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok noktasına bağlantı sağlayan küresel bir aktarma merkezi olduğunu vurguladı.

İGA İstanbul Havalimanı’ndan yapılan duyuru da ise "Air Seychelles, uluslararası uçuş ağını genişletme stratejisi kapsamında Seyşeller ile İstanbul arasında yeni bir hava köprüsü kurdu. Şirket, 2 Mayıs 2026 itibarıyla haftada iki frekans olarak planlanan Seyşeller – İstanbul uçuşlarını başlattı. Sınırlı süreli olarak planlanan bu özel operasyon, toplamda 6 hafta boyunca yolculara hizmet verecek. Yeni hat, hem turizm hem de kültürel etkileşim açısından iki önemli destinasyonu birbirine bağlayarak dikkat çekiyor” denildi.

Şirketin, THY ile yapmış olduğu kod paylaşımı anlaşması ile birlikte yolcuların İGA’dan farklı noktalara taşıması bekleniyor.