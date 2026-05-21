Airbus cephesinde tedarik krizi: A350 teslimatlarında yeni gecikmeler kapıda

Küresel uçak üretim pazarında yaşanan aksaklıklar, havayolu şirketlerinin uçak filolarını genişletme planlarına büyük bir darbe daha vurdu. Avrupalı havacılık devi Airbus, en çok talep gören geniş gövdeli modellerinden biri olan A350 yolcu uçaklarının teslimat süreçlerinde yeni ertelemelerin yaşanacağını havayolu şirketlerine aktardı. Küresel seyahat talebinin zirve yaptığı bir dönemde gelen bu resmi bildirim, halihazırda uçak eksikliği nedeniyle sefer sayılarını azaltmayı düşünen ve operasyonel haritasını daraltmak zorunda kalan küresel havayolu şirketlerinin üzerindeki arz baskısını çok daha ciddi bir boyuta taşıyor. Üretim hatlarındaki bu aksama, havacılık sektörünün küresel tedarik zinciri kırılmalarına ne derece bağlı olduğunu bir kez daha net bir şekilde gözler önüne seriyor.

Amerika ve İspanya hatlarında parça tedariki engeli

Airbus'ın üretim takvimini doğrudan sekteye uğratan ve A350 teslimatlarında ertelemelere yol açan krizin merkezinde, iki stratejik üretim tesisinde yaşanan operasyonel aksaklıklar yer alıyor. Şirketin yaşadığı gecikmelerin ilk ana nedeni, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan eski Spirit AeroSystems tesislerinden yapılması gereken kritik parça tedarikinde yaşanan yapısal tıkanıklıklar olarak öne çıkıyor. Bu operasyonel probleme ek olarak, uçağın montaj yapısında büyük önem taşıyan ve İspanya'daki tesislerde üretimi gerçekleştirilen A350 kargo kapılarının tedarik süreçlerinde de ciddi aksamalar kaydediliyor. İki farklı kıtadaki bu parça krizlerinin eş zamanlı olarak montaj hatlarını yavaşlatması, Airbus’ın taahhüt ettiği zaman çizelgelerinin dışına çıkmasına sebebiyet veriyor.

Kargo uçağı projesinde planlar şimdilik korunuyor

Yaşanan bu geniş çaplı yolcu uçağı teslimat krizine rağmen, üretici firmanın geleceğe yönelik stratejik projelerinde takvim kontrolü elden bırakılmamaya çalışılıyor. Airbus, sektörün merakla beklediği büyük gövdeli A350 kargo modelinin geliştirme süreçlerinin bu tedarik krizinden etkilenmediğini vurguladı. Yapılan resmi bilgilendirmelere göre, yeni nesil kargo uçağının gerçekleştireceği ilk test uçuşu ve önümüzdeki yıl için hedeflenen ilk ticari teslimat takvimi planlandığı gibi pürüzsüz bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Yolcu taşımacılığı kanadında yaşanan bu duraklamanın, kargo tarafındaki yeni pazar payı hedeflerini sarsmaması adına tüm montaj önceliklerinin bu sahada dengelenmeye çalışıldığı görülüyor.