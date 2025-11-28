  1. Ekonomim
  2. Havacılık
  3. Airbus güvenlik riski tespit etti: THY 8 uçağı seferden çekti
Airbus güvenlik riski tespit etti: THY 8 uçağı seferden çekti

Airbus, A320 tipi uçakların geniş çaplı bir yazılım için geri çağırdı. THY’de 8 adet 320 tipi uçağını seferden çekerek Airbus’ın kontrollerinin ve talimatlarının ardından seferlere verileceğini duyurdu.

Airbus güvenlik riski tespit etti: THY 8 uçağı seferden çekti
HÜSEYİN ASLIYÜCE

Avrupalı üretici Airbus, A320 ailesine ait önemli sayıdaki uçakta acil yazılım güncellemesi yapılacağını açıkladı. Şirket, bir olayda tespit edilen risk nedeniyle uçuş kontrol sistemleri için kritik verilerin yoğun güneş radyasyonu tarafından bozulabileceğini bildirdi.

Bu kapsamlı geri çağırmanın dünya genelindeki 11 bin 300 A320 ailesi uçağından yaklaşık 6 binini etkilemesi bekleniyor.

Bu durum üzerine Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;

“Airbus tarafından tüm dünyadaki A320 tipi uçakları ilgilendiren bir Operatör Uyarı Bildirimi (AOT) yayınlanmıştır. Filomuzda bulunan 8 adet A320 tipi uçağımız bu kapsamda değerlendirilmiş olup, ilgili talimatlara uygun işlemler tamamlandıktan sonra emniyetli bir şekilde tekrar servise verilecektir.

Tüm operasyonlarımız güvenli bir şekilde kesintisiz devam etmektedir.

Bu süreçte EASA başta olmak üzere tüm ilgili havacılık otoritelerinin talimatlarını yakından takip ediyor ve gerekli yazılım güncellemelerinin uygulanması için Airbus ile eşgüdümlü şekilde çalışıyoruz. Yolcu güvenliği şirketimizin her zaman birinci önceliğidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız”

AJet’ten Airbus açıklaması: 7 uçağımız seferden çekildiAJet’ten Airbus açıklaması: 7 uçağımız seferden çekildiŞirket Haberleri

 

