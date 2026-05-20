Airbus’ın tedarikçilerden istediği yüzde 10 kesinti havacılık krizini çözmeye yetecek mi?

Havacılık pazarında parça temini, motor krizi ve lojistik darboğazlarla mücadele eden Airbus, maliyet yapılandırmasında vites yükseltti. Pandemi sonrası dönemde bir türlü tam kapasiteye ulaşamayan küresel tedarik ağındaki gecikmeler, şirketin operasyonel kar marjlarını baskılamaya devam ediyor. Teslimat takviminde aksamalar yaşamak istemeyen ve elindeki devasa uçak siparişi birikimini eritmeyi hedefleyen şirket yönetimi, çareyi tedarik zinciri ortaklarına yönelik radikal bir tasarruf çağrısı yapmakta buldu. Tedarikçilere iletilen yeni strateji planında, parça ve bileşen fiyatlarında yüzde 10’luk net bir fiyat indirimi gerçekleştirilmesi istendi.

Küresel darboğazların havacılık devine ağır faturası

Airbus cephesinde yaşanan bu bütçe disiplini hamlesi, özellikle motor üreticileri ve yapısal parça sağlayan ana yüklenicilerin üzerindeki finansal baskıyı artıracak gibi görünüyor. Şirket son dönemde ticari uçak teslimatlarındaki gecikmeler ve parça maliyetlerindeki artış nedeniyle finansal tablolarında zorlu çeyrekler geçirdi. Üretim bandını ayda 75 jet seviyesine çıkarma hedefini lojistik engeller yüzünden esnetmek durumunda kalan dev üretici, maliyetleri aşağı çekerek hem küresel rekabet gücünü korumayı hem de havayolu şirketlerine verilen uzun vadeli taahhütleri yerine getirmeyi amaçlıyor.

Sektörde tedarikçi ilişkileri yeniden şekilleniyor

Şirket içindeki operasyonel harcamaları kısmaya odaklanan bu yeni verimlilik programı, parça üreten tedarikçilerle olan sözleşmelerin de yeniden müzakere edilmesini zorunlu kılıyor. Şirket yönetimi, gelecekteki yüksek üretim hacmi vaatlerini bir koz olarak kullanarak tedarikçilerden uzun vadeli fiyat indirimleri koparmaya çalışıyor. Ancak ham madde fiyatlarının ve küresel iş gücü maliyetlerinin yüksek seyrettiği mevcut ekonomik konjonktürde, alt tedarikçilerin bu yüzde 10’luk kesinti talebine nasıl yanıt vereceği ve bunun uçak üretim kalitesine nasıl yansıyacağı havacılık sektöründe en çok merak edilen konuların başında geliyor.