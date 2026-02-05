Airbus'tan Asya-Pasifik havacılık hizmetlerinde güçlü büyüme beklentisi

Airbus, son Küresel Hizmetler Tahmini’ne göre, Asya-Pasifik havacılık hizmetleri pazarının 2044 yılına kadar yıllık yüzde 5,2 bileşik büyüme oranıyla 138,7 milyar dolara ulaşacağını öngörüyor.

Bu büyümenin, bölgedeki genişleyen hava trafiği ve filo büyümesinden kaynaklanacağı belirtiliyor. Önümüzdeki 20 yıl içinde bölgede 19.560 yeni yolcu uçağına ihtiyaç duyulacak. Bu rakam, tahmin dönemi boyunca küresel uçak talebinin yüzde 46’sını temsil ediyor.

Asya-Pasifik, küresel ortalamanın üzerinde büyümeyi sürdürür mü?

Investing'in haberine göre Asya-Pasifik’in, yıllık yüzde 4,4 artışla dünyanın en hızlı büyüyen hava seyahati pazarı konumunu koruyacağı öngörülüyor. Bu oran, yüzde 3,6’lık küresel ortalamanın üzerinde yer alıyor.

Tahmin, büyümeyi sağlayan beş temel hizmet segmentini belirliyor. Uçak Dışı Bakım segmentinin 2025’te 37,1 milyar dolardan 2044’te 100 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. Ancak bu segment, tedarik zinciri zorlukları ve işgücü kıtlığı gibi kısıtlamalarla karşı karşıya.

Uçak Üstü Bakım segmentinin 6 milyar dolardan 14 milyar dolara çıkacağı tahmin ediliyor. Bu büyüme, Hindistan, Endonezya, Malezya ve Filipinler genelinde MRO altyapısına yapılan önemli sermaye yatırımlarıyla desteklenecek.

Modifikasyon ve yükseltme yatırımları hız kazanıyor

Modifikasyon ve Yükseltme segmentinin 3,8 milyar dolardan 6,2 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. Havayolları, özellikle kabin modernizasyonu ve uçak içi bağlantı için yaşlanan uçaklarda karmaşık yenilemelere girişiyor.

Dijital ve Bağlantı hizmetlerinin 2,9 milyar dolardan 11,2 milyar dolara yükseleceği öngörülüyor. Havayolları, verimliliği artırmak ve öngörücü bakımı desteklemek için yapay zeka ve veri analitiği kullanımını hızlandırıyor.

Eğitim segmentinin 3,2 milyar dolardan 7,7 milyar dolara genişlemesi bekleniyor. Bölgenin 2044 yılına kadar 282.000 pilot, 302.000 teknisyen ve 473.000 kabin ekibi dahil olmak üzere 1,06 milyondan fazla yeni havacılık profesyoneline ihtiyaç duyacağı belirtiliyor.

İki ek kritik segment daha vurgulandı: Bakım Operasyonları Desteği’nin 2044 yılına kadar 46,4 milyar dolara ulaşması beklenirken, Yer Operasyonları’nın aynı dönemde 31 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.