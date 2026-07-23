AIRCAIRO, tüm İstanbul operasyonlarını İGA’ya taşıdı

Hüseyin ASLIYÜCE

İGA İstanbul Havalimanı, Uluslararası alanda 110’nun üzerinde hava yolu şirketi ile iş birliği yaparak 340’tan fazla destinasyona sefer düzenleniyor.

Dünyanın buluşma merkezi olan İstanbul Havalimanı’na tüm operasyonlarını taşıyan yeni misafiri Mısırlı hava yolu şirketi AIRCAIRO oldu.

İGA İstanbul Havalimanı’na ilk uçuşunu bugün gerçekleştiren AIRCAIRO, Kahire-İstanbul hattında haftanın her günü karşılıklı sefer düzenleyecek.

Stratejik iş birliği kapsamında, Mısır’ın Şarm El-Şeyh şehrine uçuşlar 26 Ekim, Hurgada’ya ise 26 Aralık 2026 itibarıyla başlayacak.

İstanbul’dan Mısır’ın üç önemli noktasına düzenlenecek bu uçuşlarla AIRCAIRO, İstanbul’daki tüm operasyonlarını İGA İstanbul Havalimanı üzerinden yürütecek ve 2026 yıl sonu itibarıyla toplam haftalık 11 frekans ile hizmet verecek.

AIRCAIRO, Kahire, Şarm El-Şeyh ve Hurgada uçuşları için bilet satışına başladı.

Dünyanın dört bir yanından misafirlerine sundukları kesintisiz, konforlu ve eşsiz seyahat deneyimini her geçen gün daha da geliştirmek, İGA’nın küresel liderliğini sürdürülebilir kılmak için çalıştıklarının altını çizen İGA İstanbul Havalimanı Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Server Aydın sözlerini şöyle sürdürdü:

“İGA İstanbul Havalimanı olarak, küresel havacılıktaki öncü rolümüzü her geçen gün pekiştiriyor ve ‘Dünyanın buluşma merkezi’ özelliğimizi yeni yatırımlarla sürekli ileriye taşıyoruz. Bu kapsamda yürüttüğümüz stratejimizin ve kararlı faaliyetlerin en son halkası olan AIRCAIRO’nun tüm İstanbul operasyonlarını İGA İstanbul Havalimanı’na taşıması çok kıymetli. Böylece, Türkiye ile Mısır arasındaki hava yolu bağlantıları güçlenirken iki ülke arasındaki turizme, ticarete ve kültürel alışverişe de çok yönlü bir katkı sağlanacak."

AIRCAIRO Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hussein Sherif ise iş birliği hakkında şöyle konuştu.

“İstanbul, bölgenin en önemli havacılık kapılarından biri ve AIRCAIRO’nun tüm operasyonlarının İGA İstanbul Havalimanı’na taşınması, büyüme stratejimizde ve dünya standartlarındaki havalimanlarıyla iş birlikleri yoluyla uluslararası ağımızı genişletme taahhüdümüzde önemli bir kilometre taşını temsil ediyor. Bu adım, müşterilerimize daha güçlü bağlantı, daha yüksek operasyonel verimlilik ve gelişmiş bir seyahat deneyimi sunmamızı sağlıyor. Kahire, Şarm El-Şeyh ve Hurgada’ya direkt erişim sunarak Mısır ve Türkiye arasındaki güçlü bağları daha da pekiştirmekten de memnuniyet duyuyoruz.”

Sherif ayrıca, AIRCAIRO’nun genişleyen ağının İstanbul-Kahire pazarındaki mevcut kapasiteyi tamamlayacağını ve yeni seferlerin yolcu trafiğinde önemli bir artışa katkı sağlayarak Mısır’ın Kızıldeniz destinasyonlarına yönelik turizm için önemli fırsatlar yaratacağını belirtti.

İGA İstanbul Havalimanı, misafirlerine daha fazla frekans seçeneği, esneklik ve fiyat alternatifi sunmak için yatırımlarına devam ederken dünyanın dört bir yanından önemli hava yolu şirketlerini bünyesine katarak lider küresel aktarma merkezi (hub) konumunu güçlendiriyor.