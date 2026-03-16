Airline of the Year Ödülü Pegasus’un oldu
Hüseyin ASLIYÜCE
Air Transport Awards tarafından Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenlenen “Airline of the Year” (Yılın Hava Yolu) ödülünü Pegasus Hava Yolları aldı.
Pegasus Hava Yolları Pazarlama ve E-Ticaret Kıdemli Direktörü Ahmet Bağdat şöyle konuştu:
"Ödül şirketimizin güçlü ve çevik iş modelinin uluslararası düzeyde takdir edildiğinin göstergesi. Ayrıca havacılık sektöründeki değişen dinamiklere uyum sağlayan iş modelinin küresel ölçekte karşılık bulduğunu görüyoruz."