Ajet, 23 Nisan haftasında köyünden hiç ayrılmamış 17 öğrenciye şehir gezisi yaptırdı

Hüseyin ASLIYÜCE

Türkiye’nin en genç hava yolu şirketi AJet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı çocuklara özel etkinliklerle kutluyor.

AJet çalışanlarının katkısı ve katılımıyla Mardin’de köy okulundaki öğrencilere unutulmaz bir gün yaşatılırken, İstanbul’daki AJet Genel Müdürlük binası çocukların resimleriyle renklendi.

Mardin’de çocuklara kültür turu

AJet Sosyal Sorumluluk Kulübü, 23 Nisan’da anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Kulüp, Mardin’de Aktulga İlkokulu ve Yumaklı İlkokulu’nda öğrenim gören ve köylerinden hiç ayrılmamış 17 öğrenciye özel şehir gezisi düzenledi.

Öğretmenleri eşliğinde Mardin şehir merkezini keşfeden çocuklar, Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi’ni ziyaret ederek kültürel bir yolculuğa çıktı.

Gün boyunca oyun alanlarında gönüllerince eğlenen miniklere, AJet’in sınırlı sayıda üretilen özel peluş oyuncak setleri ve uçak maketleri hediye edildi.

Genel Müdürlük binası çocuklarla renklendi

AJet insan kaynakları ekibi tarafından İstanbul’daki Genel Müdürlük binasında ise eş zamanlı olarak “23 Nisan AJet Çocuk Festivali” yapıldı.

Çocuklar, yaratıcı atölyelerde yeteneklerini sergilerken; balon etkinlikleri, yüz boyama ve çeşitli oyunlarla keyifli vakit geçirdi.



AJet’te çocukların bayram neşesi, yalnızca etkinliklerle sınırlı kalmadı. AJet çalışanlarının çocuklarının hazırladığı resimlerden oluşan “23 Nisan Sergisi”, AJet Genel Müdürlük binasının duvarlarını süsleyerek bayram coşkusunu yaşatıyor.