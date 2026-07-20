AJet, bir günde 100 bini aşkın yolcu taşıdı

Hüseyin ASLIYÜCE

Türkiye'nin erişilebilir fiyatlı hava yolu şirketi AJet, 19 Temmuz'da günlük yolcu sayısında yeni bir rekora imza atarak 101 bin 545 yolcu taşıdı.

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şirketin ulaştığı yeni başarıyı duyurdu.

Sarp, 19 Temmuz'da 101 bin 545 yolcuyu güvenle destinasyonlarına ulaştırdıklarını belirterek, "AJet olarak imza attığımız yeni bir rekoru sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu başarı; gençleşen ve büyüyen filomuz, genişleyen uçuş ağımız ve artan operasyon kabiliyetimizin önemli bir göstergesi oldu." ifadelerini kullandı.

Daha önce 24 Ağustos 2025'te 503 seferle 88 bin 462 yolcu taşıyarak önemli bir kilometre taşına ulaştıklarını hatırlatan Sarp, aradan henüz bir yıl geçmeden yaz sezonunda günlük ortalama 570 sefer gerçekleştirdiklerini ve 19 Temmuz'da 100 bin yolcu barajını aşarak yeni bir rekor kırdıklarını vurguladı.

Hedeflerinin büyümeye devam etmek olduğunu belirten Sarp, "Yolumuz uzun, hedeflerimiz büyük. Her gün daha fazla misafirimizin seyahat deneyimine değer katmaya, ilk günkü kararlılığımızla devam ediyoruz." dedi.

Sarp, açıklamasının sonunda AJet'i tercih eden yolculara, çalışanlara ve şirketin tüm paydaşlarına katkılarından dolayı teşekkür etti.