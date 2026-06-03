AJet filosuna 10 günde dört yeni uçak dahil oldu

Hüseyin ASLIYÜCE

TC-OHZ, TC-OHO, TC-VFA ve TC-VFC kuyruk tescilli fabrika çıkışlı uçaklar; teslim süreçlerinin tamamlanmasının ardından ABD’nin Seattle kentinden Türkiye’ye getirildi. Böylece son 10 günlük süreçte AJet filosuna 4 yeni Boeing 737-8 MAX uçağı daha dahil oldu.

AJet filosuna 10 ayda 28 yeni uçak dahil oldu

Koltuk montajları ve kabin donanımları tamamlanan uçakların bir bölümü tarifeli seferlerde hizmet vermeye başladı. Yeni teslimatlarla, Ağustos 2025’ten bu yana AJet filosuna katılan fabrika çıkışlı Boeing 737-8 MAX uçak sayısı 28’e ulaştı.

AJet yeni nesil uçaklarla büyümesini sürdürüyor

AJet, 2026 yılı boyunca yeni Boeing ve Airbus uçaklarını filosuna katmayı sürdürecek. Filonun gençleşmesine yönelik yatırımlar kapsamında, yıl sonunda AJet filosunun yüzde 76’sının yeni nesil uçaklardan oluşması hedefleniyor.

Yakıt verimliliği, operasyonel performansı ve çevresel sürdürülebilirlik avantajlarıyla öne çıkan yeni nesil uçaklar, AJet’in misafirlerine daha konforlu ve verimli bir seyahat deneyimi sunmasına katkı sağlayacak.